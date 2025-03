No llegan ni la próxima gala: Todavía no nominan y ya hay seis jugadores en placa en “Gran Hermano”

“Gran Hermano” no da respiro, y para muestra un botón. Este lunes, apenas habiendo despedido a Luciana en la gala de eliminación del lunes que ya seis jugadores están con un pie afuera de la casa. Mirá lo que pasó en el reality de Canal 9 Televida.

Todavía estaban procesando que Luciana Martínez había quedado eliminada de “Gran Hermano” que ya seis jugadores quedaron con un pie afuera del reality de Canal 9 Televida. Esta edición del juego es turbo, sino no se explica la velocidad con la que todo se sucede. Mirá qué fue lo que los dejó en placa.

La producción resolvió sancionar a cinco jugadores por violar una de las reglas más claras del reglamento: no hablar sobre los gritos del exterior. Esta infracción, que no es nueva y fue reiteradamente señalada por la autoridad del programa, derivó en una de las placas de nominación más duras hasta el momento. Y como si el número no bastara, se sumó Lulú. Pero éste último, porque la nueva líder lo dejó en placa fulminándolo.

Los nombres de los cinco sancionados son: Chiara Mancuso, Luz Tito, Sandra Priore, Santiago ‘Bati’ Larrivey y Juliana ‘Furia’ Scaglione.

Todo comenzó cuando varios participantes comentaron en voz alta los gritos que llegaban desde afuera. Ante ésto la voz de Gran Hermano comenzó diciendo: “Comprendo que ustedes no pueden evitar los gritos del exterior, obviamente son inesperados. Simplemente suceden. Lo que sí pueden hacer y sobre todo deben hacer es respetar el protocolo que rige para estas ocasiones.”

En ese mismo comunicado, el “Big” fue claro: “No tienen permitido expresar ninguna opinión o palabra acerca de los gritos. Hagan de cuenta que no escucharon nada. No es una regla novedosa, no estoy diciendo algo que no conocían, pero se empecinan en desobedecerme”.

Y allí fue cuando nombró uno a uno a quienes ya estaban en placa con la posibilidad de abandonar el juego.

La sanción fue inmediata: los cinco jugadores quedaron directamente nominados y no podrán ser salvados por el líder de la semana, una penalización que, en palabras del propio Gran Hermano, corresponde a una “placa negativa”. Esta figura implica que sus chances de ser salvados o beneficiados son nulas, lo que los deja exclusivamente bajo la decisión del público.

Este miércoles seguí las novedades de todo lo que se vivió en estas 24 horas en la casa que anda a turbo en Canal 9 Televida, como cada noche, al término de “Yali Çapkini”.