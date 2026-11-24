La noche de última chance de MasterChef Celebrity dejó un fuerte llamado de atención por parte de Germán Martitegui, Damián Betular y Maru Botana ante el bajo nivel general de los platos. Apenas uno de los concursantes logró esquivar el delantal negro y subir al balcón en la pantalla de El 9 Televida.

La emisión de este lunes feriado en El 9 Televida de MasterChef Celebrity estuvo marcada por el descontento del jurado en la noche de última chance. Tras probar las preparaciones elaboradas con pollo para la banda Chapeaux, Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana manifestaron su decepción por el rendimiento de los participantes.

El reto de Martitegui y el único salvado de la noche

Si bien Mike Amigorena, Elizabeth “La Negra” Vernaci y Pablo Migliore quedaron entre los tres mejores desempeños de la jornada, antes de anunciar al salvado, Martitegui lanzó una dura advertencia frente a todos: “Creemos que bajaron el rendimiento para volver a subir en algún momento. No estamos complacidos”.

En coincidencia con Betular sobre que “dieron un paso de tigre para tomar impulso”, el chef informó que el único plato verdaderamente logrado de la noche —y, por lo tanto, el único que evitaba la gala de eliminación— era el de Mike Amigorena.

El actor mendocino consiguió salvarse por primera vez en una instancia de última chance gracias a su pollo al champiñón con cous cous y salsa de vino blanco, puerro, acelga y cebolla. “Estoy re contento. Llegar a la gala de eliminación y no estar con el delantal negro…”, celebró aliviado tras subir al balcón.

Qué cocinó cada participante en el capítulo 39

Mike Amigorena: pollo al champiñón con cous cous y salsa de vino blanco, puerro, acelga y cebolla.

Pablo Migliore: ensalada de pollo, tomate, cebolla morada, zanahoria, champiñones, nueces y aceitunas.

Elizabeth Vernaci: pollo al horno con papa, zanahoria, batata, morrón, ajo y cebolla.

Campi: milanesa de pollo con puré de papa y ensalada mixta.

Edith Hermida: milanesa de pollo frita con puré de papas y brócolis hervidos.

Rocío Robles: pechuga a la sartén con espárragos grillados con salsa de yogurt, menta y perejil y ensalada fresca.

Pablo Giralt: chicken fingers, tortilla de verduras con salsa de palta y queso.

Luck Ra: pollo a la sartén con ensalada verde y salteado mediterráneo.

Grego Rossello: pollo al curry y naranja con boniato y coliflor salteados.

Luciana Geuna: brochette de pollo marinado en yogurt, hierbas y pimentón con ensalada de frutillas, pepino y menta.

Quiénes van a la gala de eliminación de la semana 8

Con la salvación de Amigorena, diez participantes quedaron con delantal negro y deberán defender su lugar en el certamen durante la gala de eliminación: Julieta Poggio, Pablo Migliore, Campi, Edith Hermida, Rocío Robles, Pablo Giralt, Luck Ra, Grego Rossello, Elizabeth Vernaci y Luciana Geuna.

Seguí todas las galas, las devoluciones del jurado y el minuto a minuto de MasterChef Celebrity en la pantalla de El 9 Televida.