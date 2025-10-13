“No es grave pero deberá guardar reposo”: Las verdaderas razones por las que Palito Ortega suspendió su show

El cantante suspendió su show en Paraná, y su hija Juleita salió a aclarar el cuadro.

La noticia de la suspensión del show de Palito Ortega en Paraná generó un gran revuelo en el mundo del espectáculo nacional. Es que el artista es muy querido y ante esta novedad, su hija, Julieta Ortega, salió a aclarar las razones por las que se tomó esta medida.

El comunicado oficial difundido por la organización del evento a través de la cuenta del artista informó: “Por motivos de salud, Palito Ortega se ve en la obligación de postergar el show de este domingo 12 de octubre en el Centro Provincial de Convenciones, Paraná. El show se realizará en nueva fecha a confirmar a la brevedad, y las entradas serán válidas para la nueva fecha. Quienes no puedan asistir recibirán el reintegro por las mismas. Disculpas por las molestias”.

La hija del músico detalló que, por indicación médica, el artista deberá suspender sus presentaciones tanto esta semana como la próxima. “Tiene herpes zóster, nada grave, pero tiene que recuperarse y no puede hacer shows ni esta semana ni la próxima, lamentablemente”, puntualizó Julieta en la nota que le dio a Teleshow de Infobae.

Por su parte, Lalo Fransen, responsable de la gestión de las actividades del cantante y amigo personal de Palito, precisó al mismo medio que la aparición del herpes fue repentina y se manifestó como una inflamación facial. “No es nada grave, es un herpes que tiene en el rostro, nada más, que no le impide cantar y eso. Se suspendió el show, pero nada más que eso”, afirmó Fransen. Además,subrayó que el estado general de Palito Ortega es bueno y que permanece en su domicilio, aguardando una pronta recuperación.