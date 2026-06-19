Nico Occhiato rompió el silencio tras el escándalo con Flor Peña, ¿qué dijo?

El director de Luzu TV salió al cruce de las versiones que indicaban una baja masiva de marcas auspiciantes tras el despido de la actriz. Con un descargo categórico, defendió a su comunidad y arremetió contra los medios que buscaron perjudicar al canal.

La drástica desvinculación de Florencia Peña de la grilla de Luzu TV tras anunciar por error la falsa muerte del padre de Lionel Messi desató un verdadero terremoto mediático. En las últimas horas, fuertes rumores apuntaban a que el canal de streaming sufría una masiva pérdida de auspiciantes debido al escándalo internacional. Lejos de esquivar el bulto, Nico Occhiato, creador y cabeza de la productora, enfrentó los micrófonos este viernes por la mañana y fue lapidario contra las especulaciones.

“No se bajó ninguna marca”: el rotundo desmentido de Occhiato

Durante la transmisión en vivo, Nicolás Occhiato se tomó unos minutos para aclarar la situación financiera y comercial del medio, llevando tranquilidad a sus seguidores y enviando un mensaje directo a los detractores del formato: “Para todos los que se ponían contentos de que es el fin de Luzu TV, no se bajó ninguna marca, seguimos acá, vamos a ir a los partidos. Y todo lo que se dijo también fue mentira”, disparó sin filtros.

El conductor admitió que liderar un medio de comunicación masivo implica asumir responsabilidades complejas en momentos de crisis. “Uno como cabeza de canal, como cabeza de grupo, tiene que tomar decisiones. Tiene un costo tener un canal, tiene un montón de privilegios y beneficios, pero también tiene costos que uno tiene que afrontar como responsable”, reflexionó sobre la desvinculación de Peña.

Dardos contra el periodismo y los creadores de nuevos rumores

El punto más álgido del descargo de Occhiato llegó cuando apuntó contra los programas de televisión y portales que aprovecharon el error de Florencia Peña para atacar a la plataforma de streaming inventando información sobre la supuesta crisis comercial.

“Tanto se habló de fake news, y lo único que hubo ayer fue divulgación de más fake news, de un montón de cosas que se dijeron que eran erróneas. Le saca bastante seriedad cuando el que se jacta de criticar y señalar con un dedo a alguien que se equivoca —porque sí, se equivocó y se pidió disculpas— genera más noticias falsas. Ese no merece mi respeto ni el de nadie tampoco”, sentenció de manera tajante.

Disculpas presentadas y el valor de la comunidad de Luzu

Para cerrar el tenso episodio que involucró a la familia del capitán de la Selección Argentina, Occhiato confirmó que el canal se movió rápido de forma privada para enmendar el error con los afectados: “Hablamos con las personas que teníamos que hablar, pedimos las disculpas que teníamos que pedir, está todo recontra aclarado. Lo más importante es que las personas en cuestión están bien”, concluyó, haciendo alusión a la evolución favorable de Jorge Messi.

Finalmente, el productor le dedicó unas palabras de agradecimiento al público fiel que consume sus programas diariamente, marcando una clara diferencia con los medios tradicionales. “Hay algo que tenemos nosotros que por ahí todos los medios que ayer se jactaron de querer hacernos mierda no lo van a tener nunca, que es una comunidad que se da cuenta de dónde hablamos” , cerró orgulloso.