Nicki Nicole y el romance más corto de la historia: Apareció un tercero en discordia y ese sería el motivo del fin

Hace una semana semana y un día una story de Instagram servía para confirmar el romance de Nicki Nicole y el futbolista, Lamine Yamal. Pero este martes todo cambió.
Hace una semana Lamine Yamal y Nicki Nicole se habían mostrado juntos y los rumores sobre un posible romance crecían con fuerza. Sin embargo, distintos medios españoles sostienen que la relación llegó a su fin. De confirmarse, se especula con la presencia de un argentino como tercero en discordia.
Apenas dos semanas después de haber iniciado el noviazgo, el futbolista del Barcelona y la cantante rosarina se habrían distanciado pese al revuelo que había generado la noticia de su unión. En paralelo, en redes sociales comenzó a circular el nombre de Franco Mastantuono como una posible figura clave en la ruptura.
Hasta el momento, ninguna de las tres partes involucradas salió a dar declaraciones ni se difundieron imágenes concluyentes. Es importante señalar que la presunta participación de Mastantuono en el quiebre de la pareja no pasa de ser un rumor.
Quien sí decidió hablar fue Mounir Nasraoui, el padre de Yamal, que opinó sobre el supuesto vínculo entre su hijo y Nicki Nicole, al que calificó como “cosas de niños”. Además, reconoció que no tiene conocimiento sobre la artista argentina.
Pero lo que más llamó la atención de todo fue que Lamine sacó su foto de perfil de las redes y sólo colocó un color sólido en lugar de su foto. Algunos periodistas de espectáculos especulan que lo hizo a modo de “luto”, porque siempre fue él quien se mostró más involucrado en la relación con la cantante argentina.
La decisión de ambos de borrar imágenes en las que aparecían juntos, sumada a los cambios en el perfil del futbolista, generó una ola de interpretaciones y debates en redes sociales, donde la incertidumbre predomina entre seguidores y medios de comunicación.
