Nicki Nicole y el romance más corto de la historia: Apareció un tercero en discordia y ese sería el motivo del fin

Quien sí decidió hablar fue Mounir Nasraoui, el padre de Yamal, que opinó sobre el supuesto vínculo entre su hijo y Nicki Nicole, al que calificó como “cosas de niños”. Además, reconoció que no tiene conocimiento sobre la artista argentina.

Pero lo que más llamó la atención de todo fue que Lamine sacó su foto de perfil de las redes y sólo colocó un color sólido en lugar de su foto. Algunos periodistas de espectáculos especulan que lo hizo a modo de “luto”, porque siempre fue él quien se mostró más involucrado en la relación con la cantante argentina.

La decisión de ambos de borrar imágenes en las que aparecían juntos, sumada a los cambios en el perfil del futbolista, generó una ola de interpretaciones y debates en redes sociales, donde la incertidumbre predomina entre seguidores y medios de comunicación.

El episodio que disparó la controversia fue la desaparición de las fotos que mostraban a Lamine Yamal, joven promesa del FC Barcelona, junto a la cantante argentina Nicki Nicole. El futbolista no solo eliminó estas imágenes, sino que también retiró su foto de perfil, dejando únicamente su biografía con el distintivo “LY10” y el mensaje “God bless me”.