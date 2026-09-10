Ni los famosos se salvan de ser morosos: ¿a quién acusan de deber más de 4 millones de pesos?

En las últimas horas, salieron a la luz los escandalosos detalles sobre el retraso económico que mantiene una famosa panelista de televisión en el exclusivo barrio privado donde reside junto a sus hijas, provocando el enojo de los vecinos y una abultada cifra que roza los cuatro millones de pesos.

Las polémicas no le dan tregua a Cinthia Fernández. Luego de meses convulsionados en los que debió recurrir a la Justicia para recuperar el control de su cuenta comercial en redes sociales junto a su pareja, el abogado Roberto Castillo, la mediática vuelve a ser noticia por un delicado frente económico.

La encargada de revelar los detalles fue Yanina Latorre durante la emisión de Sálvese quien pueda, donde expuso en formato enigmático el conflicto que mantiene la panelista con la administración del barrio cerrado ubicado en Escobar donde vive con sus tres hijas.

Cinco meses de retraso y malestar vecinal

Según precisaron en el informe televisivo, la situación generó un incipiente malestar entre los habitantes del complejo residencial, ya que el incumplimiento acumulado impacta de forma directa en la liquidación general de los servicios del lugar.

“Debe cinco meses de expensas. Los vecinos están hartos de la situación porque en un barrio privado, al no pagar las expensas, todo se encarece y empieza a subir el costo para el resto. La intimaron y le pidieron, pero no hay respuesta. Todavía no la judicializaron”, detallaron al aire.

Una cifra cercana a los cuatro millones

Si bien en un primer momento se especuló con una cifra genérica de tres millones de pesos, la liquidación oficial expuso la dimensión real del saldo moroso: la deuda total asciende a $3.752.720,94.

El trascendido económico llega poco tiempo después de que la influencer lograra destrabar la suspensión de su principal canal de ingresos digitales en Meta a través de una medida cautelar, argumentando el carácter alimentario del trabajo comercial que realiza para el sustento de su hogar. Por el momento, la panelista no realizó un descargo público sobre el conflicto dominial en Escobar.