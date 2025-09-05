Natalia Oreiro y su estilo “women tie” para el estreno de su película

La actriz uruguaya deslumbró en el estreno de su nueva película, “La mujer de la fila” , con un look que capturó todas las miradas: el “women tie”. Acompañada por su pareja, el músico Ricardo Mollo , la artista impactó como siempre en la alfombra roja.

La alfombra roja es, por definición, un escenario de glamour y espectacularidad. Sin embargo, en el estreno de su más reciente película, “La mujer de la fila” , Natalia Oreiro demostró que la verdadera sofisticación reside en la originalidad y el estilo personal. Lejos de optar por un vestido de gala convencional, la actriz uruguaya eligió una propuesta de moda que no pasó desapercibida: un look “women tie” que desafió las expectativas y reafirmó su innata capacidad para marcar tendencia. A su lado, el músico Ricardo Mollo, con su habitual discreción, sumó a la perfección el aura de la pareja.

Oreiro siempre fashionista

El atuendo de Oreiro era una lección de elegancia con un toque andrógino. La pieza central era un conjunto sastre, pero con un giro de 180 grados. La artista optó por un pantalón ancho y fluido de cintura alta, que evocaba la ligereza y la comodidad de un estilo pijama . Lo combinó con una blusa de corte limpio y, como protagonista indiscutible, una corbata de hombre. Este accesorio, que normalmente simboliza la formalidad masculina, fue adaptado de una manera tan natural y femenina que se convirtió en el sello distintivo de su look retro. Era una apuesta osada que demostraba que la moda no tiene género y que una prenda puede trascender su origen para convertirse en una declaración de estilo.

Un traje sastre de dos piezas formado por saco y pantalón ancho, que sin dudas se llevó todas las miradas. El diseño llamó la atención por su estampado geométrico en tonos verdes, y blancos, que aportó un aire sofisticado y elegante con un guiño retro.

Aires osados

El aire andrógino del conjunto no solo la hizo destacar, sino que también reflejó una de las tendencias más fuertes de la moda contemporánea. A diferencia de las prendas ceñidas al cuerpo que a menudo dominan estos eventos, el atuendo de Oreiro le otorgaba una fluidez y un movimiento que transmitían una confianza poderosa. Su elección no era solo estética, sino un mensaje de empoderamiento. Usar una corbata no era un intento de parecer un hombre, sino una celebración de la versatilidad de la mujer, que puede lucir un vestido de noche con la misma gracia con la que se apropia de un elemento de la sastrería masculina. El resultado era una silueta elegante, con líneas limpias que le brindaban un aire de sofisticación relajado, muy distante de la opulencia chabacana.

El acierto de esta mirada radicó en la armonía de todos los elementos. La corbata, pieza central de la propuesta, se integró de forma fluida. El pantalón ancho y la blusa de corte simple crearon un lienzo perfecto para que el accesorio brillara sin competir.Los complementos, como los zapatos de tacón y el bolso de mano, se eligieron para equilibrar la masculinidad de la corbata y el corte del pantalón.

Además del vestuario, el estilismo completo de Natalia Oreiro fue impecable. El maquillaje, de líneas suaves y naturales, resaltó su belleza sin necesidad de excesos. Un toque de labial y una mirada marcada por la máscara de pestañas bastaron para completar el look . El peinado también jugó un papel crucial: potenció la vibración retro y le brindó un toque de frescura. Cada detalle, desde la punta del pie hasta la textura del cabello, estaba meticulosamente cuidado para contar una historia de estilo único y personal.

En un mundo de la moda donde las celebridades a menudo se visten con looks predecibles, la propuesta de Natalia Oreiro en el preestreno de La mujer de la fila fue un soplo de aire fresco. Fue una prueba de que la verdadera moda no se trata de seguir tendencias, sino de crearlas. Su habilidad para fusionar la sofisticación del pasado con la confianza del presente, y para reinterpretar una prenda clásica de una forma tan original, la consolidar, una vez más, como un verdadero referente de estilo en la región. Su elección no solo fue una declaración de moda, sino un recordatorio de que la elegancia y la autenticidad son atemporales.