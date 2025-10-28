Nació la primera hija de Chris Evans y Alba Baptista: conocé el nombre que eligieron y qué significa

El actor que hizo de Capitán América en la serie de películas de Los Vengadores se convirtió en papá según publicaron este martes los medios estadounidenses.

Chris Evans y Alba Baptista acaban de dar la bienvenida a su primera hija. Según la revista People, los actores se convirtieron oficialmente en padres el pasado viernes 24 de octubre.

La pequeña nació en Massachusetts, en la costa este del país, a donde se mudó el actor este mismo año para estar más cerca de su pareja tras haber vendido su mansión de Hollywood. Tal y como adelanta también el mencionado medio, la pequeña se llama Alma Grace y llevará los apellidos de los dos, Baptista Evans.

El nombre elegido fue: Alma, y tiene dos orígenes: procede de la palabra latina almus, que significa ‘nutridora’, ‘bondadosa’ o ‘que da vida’, y también de la palabra hebrea almáh, que significa ‘joven doncella’.

El significado de este nombre está profundamente ligado a la idea de la pureza, la sensibilidad y la generosidad. Representa a personas con un espíritu noble, empático y luminoso, alguien que es capaz de conectar con los demás desde la emoción y la intuición.

Su historia de amor

La historia de amor entre Chris Evans y Alba Baptista empezó como suelen empezar en las películas: como un flechazo. Tal y como contó una fuente cercana a la pareja a la revista ‘People’, una vez estaban casados: “Fue una especie de amor a primera vista”, dijo sobre cuando se conocieron en Europa.

No tardaron en oficializar su relación —entre ellos, no públicamente—, porque el actor supo que la portuguesa era la mujer de su vida. “Chris estaba listo para asentarse desde hacía tiempo y Alba era la chica perfecta”, añadió la fuente. “Es guapa, inteligente y una buena persona. Participa en obras de caridad y se preocupa de verdad por hacer las cosas bien. Es una persona positiva y alegre”.

Aunque no hay ninguna confirmación sobre cuándo comenzó esta relación, una fuente dijo a esta mencionada revista que para noviembre de 2022 se decía que ya llevaban un año juntos. Los fans de Evans, en cuanto supieron de este romance, se pusieron en modo ‘investigadores’ y descubrieron que el actor empezó a seguir a su ahora mujer en otoño de 2020 y ella no le devolvió el follow hasta 2021.

Las piezas parecen encajar en esta historia porque por aquel entonces ambos se encontraban en Europa rodando. No sería hasta enero de 2023, haciendo una retrospectiva al año anterior, que Evans confirmó la relación con un vídeo en sus redes sociales. Volvió a presumir de romance un mes después, para celebrar San Valentín.