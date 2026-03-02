Nació Gia, la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala: el significado oculto de su nombre y la alegría de Catherine Fulop

La pequeña llegó al mundo este lunes en Roma, rodeada de su familia y en un parto que se adelantó apenas unos días. La elección del nombre esconde una historia cinematográfica que la cantante guardó bajo siete llaves durante años.

El mundo del espectáculo y el deporte se unió este lunes para celebrar una noticia muy esperada: el nacimiento de Gia, la primera hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala. La pequeña nació a las 8:57 (hora local) en el Hospital Gemelli de Roma, pesando exactamente 3 kilos.

Aunque el parto estaba previsto originalmente para el 11 de marzo —fecha que coincide con el cumpleaños de la flamante abuela, Catherine Fulop—, la bebé decidió adelantarse unos días. Según confirmaron medios italianos como Corriere dello Sport, tanto la madre como la niña se encuentran en perfecto estado de salud.

La decisión de que Gia naciera en Italia no fue casual. Oriana Sabatini había manifestado su deseo de tener un parto natural y, sobre todo, de contar con la presencia de Paulo Dybala, quien debido a sus compromisos con la Roma no podía viajar a la Argentina en esta etapa del campeonato.

Uno de los detalles que más conmovió a los seguidores fue el significado del nombre. Oriana reveló que eligió Gia cuando tenía apenas 15 años, tras quedar impactada por la película biográfica de la modelo Gia Carangi, interpretada por Angelina Jolie. Aquella historia de carácter y fortaleza marcó a la artista para siempre.

La llegada de la bebé transformó a la familia Sabatini-Fulop. Catherine Fulop, Ova Sabatini y Tiziana Sabatini viajaron especialmente a la “Ciudad Eterna” para acompañar a la pareja. En las horas previas, se pudo ver a la actriz venezolana compartiendo la intimidad de la espera, visiblemente emocionada por su nuevo rol de abuela.

Acompañados por una partera argentina para facilitar la comunicación en su idioma, los padres primerizos disfrutan de sus primeras horas con la pequeña. Mientras tanto, en las redes sociales, figuras como Ángel de Brito y diversos portales italianos celebran la llegada de la nueva integrante de este clan tan querido por los mendocinos en la pantalla de El 9 Televida.