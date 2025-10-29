Muy a su estilo: Yildiz se ve envuelta en una insólita confusión en Pasión Prohibida

Yildiz queda de ir a tomar algo con un cantante y la prensa inventa una historia fantástica. ¿Le traerá problemas esto? Mirá lo que sucede en Pasión Prohibida.

Con el regreso de Doğan a la vida de Yildiz la vida parece no darle tregua en cuanto a los problemas y las situaciones insólitas y bizarras se refiere. Mirá, ahora lo que le va a pasar a la protagonista de Pasión Prohibida en El 9 Televida.

Antes de que Doğan se mudara a la mansión de Çağatay, Yildiz se la alquiló unos días a un cantante pop para que grabara su videoclip. A la joven Yilmaz le hizo mucha ilusión conocerlo y le estuvo contando su vida a pesar de que él no le daba mucha bola. Tiempo después, Yildiz ha acudido con unas amigas a un concierto suyo y le ha parecido un horror que no la salude, así que en represalia lo escracha en todas las redes sociales, creándole al cantante varios problemas.

La representante de Tarcan le ha aconsejado al artista quedar con Yildiz para aclarar lo ocurrido y eso ha hecho.“Te espero de nuevo en mi próximo concierto. Esta vez serás mi invitada”, le promete él.

A la salida del local, Yildiz y Tarcan se encuentran con la prensa y los interrogan como si de una pareja se tratasen. La representante del cantante reconoce haber sido ella le que ha llamado a los periodistas.¿Qué pasará si la joven Yilmaz se entera?

