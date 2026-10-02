Murió Ricardo Soulé a los 76 años: luto en el rock nacional por la partida del fundador de Vox Dei

La música argentina despide a una de sus figuras tutelares. En las primeras horas de este viernes, a los 76 años, falleció Héctor Ricardo Soulé, alma materna, cantante, guitarrista, violinista y compositor de Vox Dei. El histórico músico se encontraba internado batallando contra un delicado cuadro de salud.

El rock argentino está de luto. A los 76 años murió Ricardo Soulé, histórico fundador, voz, guitarrista y violinista de Vox Dei, una de las bandas pioneras de la música nacional. El legendario artista falleció en un sanatorio de Quilmes tras haber anunciado semanas atrás su retiro de los escenarios por complicaciones de salud. Autor de himnos eternos como “Presente (El momento en que estás)” y creador de la emblemática obra La Biblia, su partida física deja un vacío inmenso en la cultura popular argentina, pero un legado poético y musical inquebrantable que trascenderá generaciones.

La triste noticia fue confirmada por sus hijos a través de un emotivo comunicado en las redes oficiales del artista: “Con un inconmensurable dolor tenemos que comunicar la partida física de Ricardo Soulé, nuestro padre. Su espíritu es libre, su música es de todos, su alma está en paz y su obra es eterna. Lo amamos y lo amaremos eternamente con todo nuestro corazón”, expresaron sus familiares.

El pasado 11 de septiembre, el propio artista había compartido un mensaje con sus seguidores anunciando un receso por motivos de salud y apelando a la fe para reencontrarse en los escenarios, un deseo que finalmente quedó trunco. Las exequias para darle el último adiós se llevarán a cabo en la Municipalidad de Quilmes.

El nacimiento de una leyenda y la influencia del “Flaco” Spinetta

La historia grande del rock en español no se puede escribir sin Soulé. En 1967, junto a Willy Quiroga, Rubén Basoalto y Juan Carlos “Yodi” Godoy, formó la banda Mach 4. La leyenda cuenta que tras un encuentro fortuito con Luis Alberto Spinetta, el grupo decidió volcarse a componer en castellano y rebautizarse como Vox Dei.

A partir de allí, la pluma de Soulé se distanció de los clichés del pop para indagar en la poesía existencialista, el paso del tiempo, el dolor, la fe y la trascendencia humana.

De “Presente” a “La Biblia”: los himnos que marcaron a la cultura argentina

Con apenas 17 años y mientras cursaba la secundaria, Soulé compuso “Presente (El momento en que estás)” a raíz de una ruptura amorosa con quien tiempo después sería su esposa. Lanzada en el álbum Caliente (1970), la canción con su célebre arranque “Todo concluye al fin, nada puede escapar…” se convirtió en una de las obras más importantes de la música hispanoamericana, utilizada por generaciones para acompañar cierres de ciclos, despedidas y procesos personales.

Un año más tarde, en 1971, lideró la creación de La Biblia, la primera ópera rock en español basada en pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento. La obra maestra tuvo tal impacto poético y teológico que la propia Curia eclesiástica de la época elogió la capacidad del músico para explicar la espiritualidad a través del rock. Canciones como “Génesis” y “Libros sapienciales” marcaron un hito conceptual para el género en todo el mundo.

Carrera solista y el legado eterno

Tras alejarse de Vox Dei en 1974, Soulé desarrolló una rica carrera solista alternando residencias entre Argentina, España e Inglaterra. Editó álbumes destacados como Vuelta a casa, Romances de gesta y Vulgata, además de encarar el proyecto Ricardo Soulé y La Bestia Emplumada junto a su hijo Gabriel.

Nombrado Ciudadano Ilustre de Quilmes y docente de violín, su voz quedará grabada a fuego en la memoria colectiva del país cada vez que una guitarra vuelva a entonar que, aunque todo concluye al fin, su música vivirá para siempre.