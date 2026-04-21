Murió Luis Puenzo: adiós al director que le dio a la Argentina su primer Oscar con “La historia oficial”

Tras la dolorosa partida de Luis Brandoni este lunes, hoy se confirmó el fallecimiento de Luis Puenzo, el cineasta, guionista y productor que marcó un antes y un después en nuestra cultura al ganar el primer premio Oscar.

El cine nacional vuelve a vestirse de luto. Tras la dolorosa partida de Luis Brandoni este lunes, hoy se confirmó el fallecimiento de Luis Puenzo, el cineasta, guionista y productor que marcó un antes y un después en nuestra cultura al ganar el primer premio Oscar para el país con “La historia oficial” (1985).

Puenzo murió este martes a los 80 años en la Ciudad de Buenos Aires. Según confirmó su entorno cercano y la entidad Argentores, el realizador se encontraba alejado de la vida pública en los últimos años debido a complicaciones en su estado de salud.

El hombre que transformó la pesadilla en sueños

Nacido el 19 de febrero de 1946, Luis Puenzo inició su carrera en el mundo de la publicidad, pero su sensibilidad narrativa lo llevó rápidamente a la pantalla grande. En 1986, vivió un momento que quedó grabado en la memoria de todos los argentinos: recibir la estatuilla de la Academia a la Mejor Película Extranjera.

Aquella noche del 24 de marzo de 1986, Puenzo pronunció un discurso histórico en Hollywood que hoy resuena más fuerte que nunca: “Hace hoy diez años sufrimos el último golpe militar en nuestro país. Nunca olvidaremos esa pesadilla, pero ahora estamos empezando a tener nuevos sueños”.

Protagonizada por Norma Aleandro y Héctor Alterio, “La historia oficial” fue la primera obra en exponer ante el mundo el horror de los desaparecidos y la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo por recuperar a los niños apropiados durante la dictadura.

Una trayectoria entre Hollywood y el compromiso nacional

Tras el éxito mundial, Puenzo demostró que el talento argentino no tenía fronteras. Dirigió a leyendas internacionales en producciones de alto impacto:

“Gringo Viejo” (1989): donde trabajó con figuras como Jane Fonda y Gregory Peck .

“La peste” (1992): Basada en la novela de Albert Camus, protagonizada por William Hurt y Robert Duvall .

“La puta y la ballena” (2004): Una aclamada coproducción con España protagonizada por Leonardo Sbaraglia.

Un legado más allá de las cámaras

Puenzo no solo fue un creador, sino un pilar fundamental para la industria. Fue uno de los principales impulsores de la Ley de Cine en 1994, la cual permitió el autofinanciamiento y la autarquía del INCAA, instituto que presidió entre 2019 y 2022. Además, fue miembro fundador de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina.

Su legado continúa vivo no solo en sus películas, sino también en su familia, siendo padre de los reconocidos cineastas Lucía y Nicolás Puenzo, con quienes colaboró como productor en éxitos como “Wakolda” e “Infancia clandestina”.