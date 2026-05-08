Misterio en el teatro: una puerta explotó tras el homenaje al fallecido Luis Brandoni

Un misterioso episodio ocurrió en el hall del teatro Multitabaris y se volvió viral en cuestión de minutos.

La propia cuenta oficial de Multiteatro compartió las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, donde se observó cómo una de las puertas de acceso se abrió de par en par y se destruyó por completo al impactar contra una columna, a pesar de que el lugar se encontraba vacío.

El video de la polémica

El hecho sucedió a las 20:49 del pasado 7 de mayo. En la filmación, que dura apenas 30 segundos, se percibió el hall de ingreso totalmente desierto. De forma repentina, la puerta de vidrio —que anunciaba la obra “El Secreto”— se abrió con violencia y se hizo trizas, generando un estruendo que alertó de inmediato al personal de seguridad.

“Se investiga si fue producto del fuerte viento o efectivamente, como algunos sostienen, son los fantasmas que habitan los teatros”, escribieron desde la cuenta oficial de la empresa de Carlos Rottemberg, alimentando el misterio entre los usuarios de X (antes Twitter).

¿Homenaje o marketing?

El suceso no pasó inadvertido, especialmente porque ocurrió a pocos días del emotivo homenaje que se realizó en ese mismo escenario a Luis Brandoni. Cabe recordar que el querido actor falleció recientemente y el Multitabaris fue el último teatro donde desplegó su talento, lo que llevó a muchos a especular con una “presencia” del artista en el lugar.

Por otro lado, los más escépticos señalaron que podría tratarse de una simple ráfaga de viento o incluso de una estrategia de marketing para promocionar la obra “El Secreto”, protagonizada por Gerardo Romano y Ana María Picchio.

Sin heridos, pero con muchas dudas

Afortunadamente, al momento de la explosión del cristal no había espectadores en la zona, por lo que no se registraron heridos. Mientras los peritos intentan determinar si hubo una falla en el freno hidráulico de la puerta o un fenómeno físico natural, el video sigue sumando reproducciones y teorías de todo tipo.

Mirá el impactante video del momento en elnueve.com