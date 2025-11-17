Miedo, manipulación y cambios de decisión marcan la semana en La Traición

Behram presiona a Oylum y Tarık cambia de decisión generando impacto en Güzide y en todos. Estas acciones marcan la semana en La Traición. Mirá lo que va a pasar en la novela turca de las siestas de El 9 Televida.

La Traición comenzó la semana con todo. La novela turca de las siestas de El 9 Televida arrancó a pura adrenalina con lo que pasó este lunes, y eso es sólo una muestra de lo que se viene para lo que sigue. Cabe destacar que estos episodios se corresponden con lo que fue el final de la primera temporada de Aldatmak en Turquía, lo que no disminuye la intensidad de lo que se viene y vas a ver de parte de Oylum, Güzide, Tarık, Tolga, Ozan, Oltan, Yeşim y Behram.

Ahora que Behram salvó a Oylum, es como que ella se siente en deuda con él y así la culpa a aceptar la propuesta de casamiento del hombre. La chica se debate entre el miedo, la manipulación y las ganas de liberarse de él y de todos los mandatos sociales que la asfixian.

Mientras la última jugada de Tarık en el juzgado deja a todos atónitos. Aunque nadie comprende su decisión, Güzide y Oltan la captan a su manera.

Tras revelarse la verdad, Ozan se encuentra en un aprieto con respecto a Zeliş. Ambos saben que, pase lo que pase, sus familias les impedirán seguir juntos.

Habiendo llegado a un punto sin retorno, Oylum no puede ocultar su ansiedad ni su infelicidad, haga lo que haga. Al presenciar la relación entre Tolga y Selin, se ve obligado a convencer a su familia de un amor en el que ni siquiera él cree.

A pesar de todo lo sucedido, Güzide confía en la honestidad de quienes la rodean, pero no puede evitar sorpresas desagradables. Sin embargo, la abogada tiene una respuesta definitiva para ellas.

No te quedes afuera de todo lo que va a desarrollarse esta semana en La Traición, en El 9 Televida.