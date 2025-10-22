Michael Jackson revivió en modo Tigresa del Oriente

Juana Judith Aguilar, más conocida como La Tigresa del Oriente, sorprendió a sus seguidores con una versión en español de “Thriller”, el icónico clásico de Michael Jackson. Reinventado su inconfundible estilo selvático causó furor en las redes con el video.

La artista conocida como La Tigresa del Oriente, cuyo nombre real es Juana Judith Aguilar, es una de las figuras de la canción popular más conocidas del Perú y fuera de sus fronteras, gracias a la fama que alcanzó hace años con los vídeos y temas que subía a Youtube.

Aquella fama en los albores de internet llegó a su máximo con la colaboración con dos compatriotas, Wendy Sulca y Delfín Quishpe, con la canción En tus tierras bailaré, publicada en 2010, en la que los tres colaboraron como intérpretes.

El video en cuestión que la llevó, este miércoles a estar entre los temas más comentados de las redes, es un material subido a redes sociales se ve a la cantante caracterizada como Michael Jackson en el icónico vídeo, que ha traducido al español de una forma particular: “En las tinieblas, me siento una felina fantasmal. ¡Soy la tigresa y estoy bien Thriller!”, canta.

La Tigresa del Oriente y sus bailarines imitan algunos de los pasos de la coreografía original, en un corto vídeo que comienza con la cantante en medio de un cementerio.

La intérprete de 79 años apareció con un traje rojo de cuero como el de Michael y con unos zombies bastante polémicos.

La artista peruana, cuyo nombre real es Juana Judith Bustos Ahuite, nació el 22 de noviembre de 1945 en el distrito de Constancia, provincia de Maynas, región de Loreto, en el Perú y adoptó su nombre artístico ya siendo adulta.