Menos código que super chino: Yanina Zilli se pasó 15 pueblos con un comentario que hizo en Gran Hermano

La exvedette utilizó el fallecimiento del padre de Daniela De Lucía para invalidar su opinión durante una acalorada discusión en vivo. A pesar de un posterior y tenso pedido de disculpas, la coach rechazó el perdón y denunció una maniobra estratégica en la pantalla de El 9 Televida.

La casa de Gran Hermano Generación Dorada vivió una de sus jornadas más oscuras tras la conformación de la “placa planta”. El conflicto estalló cuando Yanina Zilli acusó a Yipio de tener actitudes “patoteras”, una afirmación que Daniela De Lucía salió a desmentir de inmediato. Ante la defensa de su compañera, la exvedette lanzó una frase que congeló a todos los presentes y generó un repudio instantáneo: “¡Si vos no estabas! ¡Estabas en el velorio de tu papá!”. El exabrupto, emitido durante la gala en vivo con Santiago del Moro, marcó un límite ético que los participantes y el público mendocino no pasaron por alto.

Visiblemente afectada y con la voz entrecortada, Daniela De Lucía enfrentó el ataque con entereza frente a las cámaras. La joven aseguró que jugaba con la mente y el corazón, y recordó que, a pesar de su inmenso dolor, pidió votar antes de retirarse momentáneamente de la casa para despedir a su padre. “Hay límites personales claros”, sentenció la coach, mientras Zilli insistió de forma desafiante en que no se podía hablar de lo que no se vio. El clima de hostilidad creció minutos después, cuando la rubia llamó “bicha” a la damnificada en una charla privada con Solange Abraham, reafirmando su postura inicial sin ningún rastro de arrepentimiento.

Sin embargo, con el paso de las horas y el peso de la nominación sobre sus hombros, Yanina Zilli intentó un acercamiento para pedir perdón. La ex “Rompeportones” le manifestó a su compañera que su comentario fue “horrible” y le pidió “mil disculpas” en un intento por calmar las aguas. La reacción de Daniela De Lucía fue tajante y no dejó lugar a dudas: rechazó el gesto por considerarlo una movida desesperada para no quedar mal ante la audiencia. “Si te disculpás porque quedaste mal y no porque te importó desubicarte, no quiero tu disculpa, andate”, le espetó la joven antes de dar por terminada la conversación.

Este escándalo reconfiguró por completo las afinidades dentro del reality de El 9 Televida, dejando a la exvedette en una posición de aislamiento casi total. Figuras de la casa como Andrea del Boca respaldaron a la coach y criticaron la falta de “buena cepa” de su rival, mientras el resto de los jugadores procesó el impacto de una placa que incluyó nombres como Juanicar, Eduardo, Yipio y Cinzia.

Lo que comenzó como una estrategia para señalar a los participantes con menos perfil terminó en una batalla personal que puso a Yanina Zilli en el ojo de la tormenta de cara a la eliminación del próximo lunes.