“Me liberé de algo”: El llanto y el fuerte descargo de Zoe Bogach tras su cara a cara con Manuel en Gran Hermano

Luego de ejercer su “Derecho a Réplica” este martes, donde acusó a su ex de manipulación y humillación, la joven influencer rompió el silencio en sus redes sociales para explicar qué sintió.

El cruce entre Zoe Bogach y Manuel Ibero que se vio en El 9 Televida este martes a la noche sigue sumando capítulos fuera de la casa. Luego de ejercer su “Derecho a Réplica” este martes, donde acusó a su ex de manipulación y humillación, la joven influencer rompió el silencio en sus redes sociales para explicar qué sintió al enfrentar al actual participante de Gran Hermano Generación Dorada.

A través de un video en TikTok, Zoe se mostró visiblemente conmovida y confesó que, tras terminar la transmisión en vivo, rompió en llanto. “Sentí una descarga de algo que tenía atrapado dentro mío. Cerrarlo de esta manera, frente a tantas personas, me hizo sentir muy fuerte. Fue algo que superé”, relató ante sus seguidores, desmitificando cualquier tipo de guion por parte de la producción.

Sin “coucheo” y con un mensaje de superación

Ante las especulaciones de los espectadores sobre si sus palabras estaban preparadas, la exhermanita fue tajante: “No estaba coucheada. La ‘cuca’ (auricular) que tenía era solo por si se me escapaba algo del afuera”. Además, Bogach aprovechó para responder a las críticas y reafirmar su objetivo de ayudar a otras personas que atraviesan vínculos similares.

“Quiero decirles a quienes sufrieron manipulación que de todo se sale, que nunca bajen los brazos”, expresó, reforzando el mensaje que ya había lanzado al aire cuando le espetó a Manuel: “¿Cómo iba a pensar que me estabas manipulando si yo creía que me estabas amando?”.

El silencio de Manuel y la grieta final

Dentro de la casa, Manuel Ibero optó por una postura defensiva y tajante: “No tengo nada que hablar con vos”, le dijo a la pantalla mientras Zoe intentaba cerrar la etapa. La frialdad del participante y su posterior descargo en el SUM, donde negó las acusaciones y tildó a su ex de buscar “empatía y victimización“, han generado un intenso debate en las redes sociales sobre quién dice la verdad en esta historia que parece no tener retorno.

Acá te dejamos lo que dijo.