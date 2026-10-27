“Me da cringe”: el picante cruce entre Juli Poggio y Marta Fort por las fotos hot en el WhatsApp de MasterChef Celebrity

La convivencia entre las celebridades de MasterChef Celebrity Argentina se vuelve cada vez más picante e intensa. En el detrás de escena del certamen culinario, Juli Poggio y Marta Fort protagonizaron un insólito y tenso enfrentamiento a raíz de las fotos en ropa deportiva enviadas al grupo de WhatsApp del certamen culinario de las noches de El 9 Televida.

El ambiente en el reality de cocina más visto del país y que se emite en El 9 Televida no da tregua. Más allá de la exigencia con los platos de cada gala, las fricciones entre las personalidades comenzaron a salir a la luz tanto en el chat grupal como frente a las cámaras de la competencia.

El foco del conflicto en el detrás de escena comenzó cuando la China Ansa manifestó su cansancio ante las constantes imágenes que mandan algunos concursantes en plena rutina física. La propuesta encontró el apoyo inmediato de Juli Poggio, quien no dudó en tildar de “cringe” las fotos en cuero, mostrando bíceps y piernas.

El reclamo de la ex Gran Hermano y la reacción sin filtro de Marta Fort

Pese a que el periodista Pablo Giralt salió en defensa de la iniciativa asegurando que ver a sus compañeros entrenar le servía de motivación, Marta Fort decidió involucrarse y admitir que ella era una de las participantes que solía compartir sus entrenamientos en el chat: “Uno cuando entrena, cuando tiene buen cuerpo, ¿por qué no lo puede mostrar, chicos?”, planteó con firmeza la hija de Ricardo Fort.

Sin embargo, Julieta redobló la apuesta y cuestionó con fastidio que utilicen la vía de comunicación del reality para ese fin: “Pero bueno, muéstrenlo en su Instagram. ¿Para qué lo mandan al grupo? Yo no quiero abrir el grupo y ver a todos entrenando”.

La discusión encontró su punto más picante cuando la joven heredera dio por cerrado el debate lanzando un certero dardo: “Ay, bueno. No seas envidiosa”. Lejos de quedarse callada, Poggio retrucó con ironía hacia las cámaras mostrando sus brazos: “Estoy sacando brazos, ¿eh?”.

La furia de Martitegui con Juli Poggio en la gala de última chance

La jornada de alta tensión para Poggio no concluyó en los camarines. Durante la prueba donde debía lucir el puerro con una lasaña casera, la participante se negó rotundamente a prestarle un poco de su ricota a la China Ansa, a pesar del pedido directo de Germán Martitegui.

El reclamo en vivo: “Encima, Martitegui, vos nunca venís para acá, nunca venís a ayudarme a mí” , le recriminó la influencer al chef.

La contundente respuesta del jurado: “Bueno, menos me va a tocar si no me prestás ricota” , disparó Martitegui.

El veredicto final: Durante la degustación, cuando Julieta intentó justificarse asegurando que solía ser solidaria, el cocinero fue tajante: “No, en este caso no podés decir eso”, marcando un momento de absoluta fricción en la competencia.

Seguí todos los entretelones del espectáculo, las peleas de los famosos y el minuto a minuto del reality a través de la pantalla de El 9 Televida.