Máxima tensión en la audiencia de Wanda Nara y Mauro Icardi, ¿qué pasó?

Elba Marcovecchio y Diego Palombo se presentaron para negociar el calendario de las hijas de la pareja.

Este martes se llevó a cabo una nueva audiencia para intentar establecer los días y horarios de las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi con cada uno de sus progenitores. Y si bien sólo asistieron los abogados de ambas partes, no faltó tensión. Según el panel liderado por Mariana Fabbiani, se trató de una instancia crucial para definir el futuro inmediato de las niñas, con el foco puesto en las vacaciones, la Navidad y el Año Nuevo, épocas en las que ambos padres buscan garantizar su tiempo con ellas.

La audiencia fue especialmente tensa porque —aunque con la llegada de un nuevo abogado, el “profe” Palombo, al equipo de Wanda se renovaron estrategias—, el encuentro entre las partes no logró ningún tipo de acuerdo.

A pesar de que no era necesaria la asistencia física de los protagonistas, sorprendió la presencia de Mauro Icardi en el lugar, reflejando la importancia personal de la decisión y el deseo de estar cerca de la resolución.

Uno de los principales conflictos radica en las garantías jurídicas para los traslados internacionales; Franco Torchia señaló: “Estamos con un papá que tiene la posibilidad de tomar un avión privado e irse a donde quiera… no hablamos de secuestrar, pero vos te vas de vacaciones a España y podés tomar un avión privado, irte a Turquía y no volver más”. Además, la jurisdicción argentina tiene límites cuando las menores están fuera del país, lo que genera desconfianza y pide garantías adicionales por parte de Wanda.

Las abogadas de Icardi, Elba Marcovecchio y Lara Piro, presentaron alternativas y garantías para destrabar el conflicto y proponer un punto de encuentro neutral, pero, según relataron en el ciclo de televisión porteña, la negativa de la otra parte fue total: “Era una negativa constante”.

El juez deberá resolver en última instancia la modalidad de las vacaciones:“Va a tener que resolver el juez”. Bueno, Icardi tiene todas las intenciones de resolver. Esto hay que decirlo. Icardi sí tiene las intenciones porque Icardi dice: Yo quiero a mis hijas, no las puedo ver. Sí, pero resolver bajo sus condiciones”, aseguró César Corazza, abogado.