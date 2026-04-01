Maxi López dejó todo y viajó a Suiza para el espectacular festejo de cumpleaños de su hija Elle

Maxi López, quien recientemente se destacó por su paso en MasterChef Celebrity, decidió poner en pausa sus compromisos laborales en Argentina para cruzar el océano y aterrizar en Suiza. El motivo fue más que especial: el tercer cumpleaños de su pequeña hija, Elle.

El amor de padre no conoce distancias. Maxi López, quien recientemente se destacó por su paso en MasterChef Celebrity, decidió poner en pausa sus compromisos laborales en Argentina para cruzar el océano y aterrizar en Suiza. El motivo fue más que especial: el tercer cumpleaños de su pequeña hija, Elle.

Junto a su pareja, la modelo Daniela Christiansson, el exfutbolista organizó una celebración soñada donde no faltó la magia, el color y, sobre todo, el calor de hogar. La pequeña Elle fue la verdadera protagonista de la jornada, luciendo un vestido rosa con tul y lentejuelas, complementado con alas de hada que la hicieron ver como salida de un cuento.

Un festejo temático entre unicornios y arcoíris

La fiesta fue pensada al detalle para que la niña disfrutara con sus amigos y su hermano menor, Lando. La ambientación transformó la casa familiar en un mundo de fantasía:

Decoración: Globos en tonos pastel, estética inspirada en Barbie y una mesa principal repleta de unicornios.

La torta: Una creación de varios pisos con flores de crema, un arcoíris y detalles dorados que cautivó a todos los invitados.

Diversión: Hubo sectores de juegos con colchonetas y toboganes, además de tatuajes temporales que la cumpleañera lució con orgullo en su rostro.

Uno de los momentos más virales del festejo fue un video que compartió Maxi en sus redes sociales, donde se lo ve bailando con Elle sobre sus hombros al ritmo de la música de Disney, demostrando la complicidad total que mantiene con sus hijos.

El mensaje de los hermanos a la distancia

Aunque no pudieron estar presentes físicamente, el vínculo con sus hermanos mayores sigue intacto. Valentino López, el hijo mayor de Maxi y Wanda Nara, no quiso quedarse afuera y le dedicó un tierno mensaje a la pequeña en Instagram: “Feliz cumpleaños a nuestra pequeña reina”, escribió el adolescente, dejando en claro que la familia se mantiene unida a pesar de los kilómetros.

Daniela Christiansson cerró la jornada con unas emotivas palabras: “Tu sonrisa llena de felicidad iluminó todo el lugar. Sos nuestro rayito de sol”. Sin dudas, un recuerdo inolvidable para la familia López en tierras suizas.