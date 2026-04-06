Maxi López celebró sus 42 años en Suiza: besos apasionados, reencuentro familiar y un tierno saludo de Wanda Nara

Tras su exitoso paso por MasterChef Celebrity, el exdelantero decidió poner en pausa la exposición mediática para enfocarse en su familia antes de su inminente mudanza definitiva a la Argentina.

El exfutbolista Maxi López sopló 42 velitas el pasado viernes 3 de abril y lo hizo rodeado del lujo y la calma de Suiza. Tras su exitoso paso por MasterChef Celebrity, el exdelantero decidió poner en pausa la exposición mediática para enfocarse en su familia antes de su inminente mudanza definitiva a la Argentina.

El romántico festejo con Daniela Christiansson

La modelo Daniela Christiansson fue la encargada de organizar una celebración llena de elegancia. Con posteos cargados de afecto, definió a Maxi como su “ancla” y el hombre de su vida. La pareja compartió imágenes de un brindis íntimo y un apasionado beso que desmintió cualquier rumor de crisis, reafirmando que atraviesan su mejor momento junto a sus hijos, Elle y el pequeño Lando.

El llamativo saludo de Wanda Nara

Uno de los puntos que más dio que hablar en las redes sociales fue el saludo de su exesposa, Wanda Nara. La conductora de MasterChef Celebrity publicó una foto vintage de ambos con un mensaje directo: “Feliz cumple, Gastón. Te quiero”, utilizando el segundo nombre del deportista.

Fiel a su estilo picante, Maxi López no se quedó atrás y le agradeció el gesto llamándola por su segundo nombre: “Gracias Solange”. El intercambio dejó en evidencia la buena relación y la complicidad que mantienen actualmente por el bienestar de sus hijos en común.

Papá a tiempo completo: El cumple de la pequeña Elle

Pero los festejos no terminaron ahí. La familia también celebró los 3 años de Elle, la hija mayor de la pareja. Maxi compartió videos donde se lo ve bailando con la pequeña sobre sus hombros al ritmo de Shakira, en una fiesta temática llena de colores y alegría.

En una tierna caminata por las calles suizas, el exjugador aprovechó para enseñarle español a la niña. “¿Cómo se dice ‘buen día’?” le preguntó Maxi, a lo que la pequeña respondió a la perfección, generando un momento de pura emoción que el deportista quiso registrar para sus seguidores.

Con la mirada puesta en su regreso al país, Maxi López disfruta de estos días de desconexión y afecto, priorizando el rol que más disfruta: el de padre presente y compañero incondicional.