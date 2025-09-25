Masterchef, edición famosos ya tiene fecha de emisión en El 9 Televida

Se conoció la fecha en la que el reality de cocina que conducirá Wanda Nara saldrá al aire. Conocé todos los detalles en esta nota.

El reality de cocinas de formato internacional, Masterchef ya tiene fecha de inicio en la pantalla de El 9 Televida. Con la conducción de Wanda Nara y el jurado de lujo conformado por Germán Maritegui, Damián Betular y Donato De Santis, el programa ya está listo para salir al aire, y este jueves se supo cuándo arranca.

Quién dio a conocer la información fue Leo Arias, el panelista de Gossip – Net TV. “Las hornallas se prenderán desde el martes 14 de octubre“, escribió en su cuenta de X.

Esta nueva temporada de Masterchef Famosos contará con cocineros de lujo. Pablo Lescano, el líder de Damas Gratis, fue el primer nombre que se reveló en el programa especial que llevaron a cabo Vero Lozano y Wanda Nara hace algunos días en El 9 Televida.

También allí se confirmó que Maxi López será parte de la edición, un nombre que va a dar muchísimo que hablar. Evangelina Anderson es una de las incorporaciones que también busca dar que hablar. Enfrentadas a Wanda casi desde los inicios de sus carreras, los últimos años fueron de reconciliación para ambas.

Del mundo streaming llega Alex Pelao, tiktoker cordobés. A él se suma Momi Giardina, quien trabaja en LuzuTV. Con casi 33 millones de suscriptores en YouTube, más de 4 millones de seguidores en Instagram y 13 millones en TikTok, Ian Lucas se consolidó como una figura reconocida entre el público joven hispanohablante.

Quien llega desde otro canal porteño es Marixa Balli. El deporte tiene sus representantes. El tenis estará representado por el Peque Schwartzman. En tanto que el fútbol aportó al Turco Husain, quien jugó en la selección y en clubes como Vélez Sarsfield y River Plate; y el Roña Castro con el boxeo se suma a las cocinas más calientes del país.

Desde una tangente ligada al fútbol llegan Valentina Cervantes, la pareja de Enzo Fernández, actual jugador de la selección de fútbol mayor, y Sofi Martínez, periodista deportiva y una de las pocas que ha logrado entrevistar al D10s del fútbol mundial, Lionel Andrés Messi.

De la rama del periodismo se sumarán Luis Ventura, Susana Roccasalvo y Esteban Mirol.

La Joaquina llega con experiencia en el formato. Otro del mundo de la música que se suma es Andy Chango.

Si en el pasado Cande Vetrano, Mery del Cerro y el mismo Gastón Dalmau le pusieron una cuota de Casi Ángeles al equipo de las temporadas anteriores de Masterchef Celebrity, este año Emilia Attias y Cachete Sierra serán los embajadores en 2025. Los fanáticos de las producciones de Cris Morena agradecen. También actriz y conductora, y sin experiencia previa en reality shows, Eugenia Tobal le dijo “sí” al certamen.