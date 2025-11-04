MasterChef Celebrity y un lunes cuyo ingrediente principal fueron las lágrimas de emoción

El reality de cocina de El 9 Televida convirtió la presentación de las preparaciones de los famosos del día lunes en un momento muy emotivo. Con preparaciones que les llegaron al corazón, los participantes revelaron su lado más sensible e historias de vida que en muchos casos dejaron al jurado llorando.

La emisión de este lunes de MasterChef Celebrity en El 9 Televida se vivió con sensibilidad y lágrimas. Con la emoción a flor de piel, muchos de los famosos contaron junto con sus preparaciones sus duras historias de vida, algunas de las que terminaron haciendo llorar al jurado y a quienes presentaban sus platos. Luck Ra e Ian Lucas conmovieron con sus preparaciones y lo que las inspiró. Mirá.

La consigna del día fue preparar un plato que “les permitiera hacer un viaje al pasado”. Así, Ian Lucas, el influencer y Youtuber con una milanesa de carne con salsa de verdeo y puré de papas, con la opción de poder ponerles salsa golf reveló que era el plato que le hacía a su hermano menor a quien prácticamente crió como un hijo ya que su mamá trabajaba todo el día y él tuvo que cuidar.

“Yo en ningún programa hablé de mi infancia. No me gusta y lo tengo bloqueado”, confesó Ian, para luego explicar que hacer una comida como la que presentó “es algo lindo de lo que él recuerda sobre su niñez”.

El creador de contenido digital eligió el plato en honor a su abuela y explicó que ella le añadía salsa golf a las milanesas. “Yo después le cociné esto por años a mi hermano, Teo. Este plato se llama Lidia y Tei”, indicó Ian, nombrando así a Teo, su hermano.

“Mi hermano es como mi hijito para mí, es como mi bebé. Le cocino desde que yo tenía 13 y él 5. Cuando mis papás se separaron y yo empecé a trabajar, mi mamá trabajaba. Yo me quedaba solo con mi hermano y casi siempre le cocinaba eso”, expresó Ian Lucas.

Otro de los participantes que emocionó hasta las lágrimas con su preparación y la creatividad a la hora de nombrar el plato y lo que eso representa, fue Luck Ra. El cordobés está reemplazando en MasterChef Celebrity a su pareja, La Joaqui. Este lunes, el participante presentó ante el jurado un plato que emocionó a todos, al que llamó “comé vos, yo ya estoy llena” y dedicó a todas las madres.

“Hice dos platos, tiene un concepto. Por ahí uno de niño no se da cuenta o trata de no mostrarte algún tipo de falta, porque los padres lo dejan todo por uno. Por eso hice estos dos platos, por más que sean dos platos, uno más lleno y uno más vacío, están los dos llenos de amor, que es lo que te llena el estómago y el alma”, expresó Luck Ra.

Tras escucharlo, Donato de Santis expresó su preocupación de cómo va a seguir con el programa, ya que estaba muy angustiado. “Es un plato sanador”, comentó el chef durante su devolución. A lo que Damián Betular afirmó: “Hay una sensibilidad de parte tuya a través del plato, que la verdad es magnífica. Es un placer tenerte en Masterchef”.

“Es como una trompada de lo que es la vida misma, la paternidad y la maternidad, es muy emocionante”, compartió Germán Martitegui. Entonces, Wanda Nara le preguntó qué le gustaría decirle a su mamá y Luck Ra expresó: “Ella sabe todo, que la amo, que espero que esté orgullosa de la persona que soy. Este plato no solo va dedicado a ella sino a todas las madres y padres que lo dan todo por un hijo, que uno más de grande se da cuenta de todas esas cosas”.

Todos se quebraron y terminaron llorando. Pero para saber cómo avanza esto, no te pierdas, MasterChef Celebrity en El 9 Televida.