MasterChef Celebrity: Wanda Nara aprovechó que tenía cerca a dos personas cercanas a la China Suárez y disparó con munición pesada

Wanda Nara aprovechó que tenía cerca Rusherking y a Julia Calvo, dos personas cercanas a la China Suárez y disparó munición pesada. Mirá lo que pasó en MasterChef Celebrity en la gala de este jueves en El 9 Televida.

Con la llegada del repechaje a las cocinas de MasterChef Celebrity, Wanda Nara no solo recibió a varios participantes eliminados, sino también a cuatro nuevas figuras que buscan ganarse un lugar en la competencia, que se emite todas las noches en El 9 Televida. Entre los nombres más comentados figura nada menos que Rusherking, uno de los exnovios de Eugenia “La China” Suárez, enemiga declarada de la conductora del reality tras el escándalo con Mauro Icardi.

Pero eso no fue todo: también volvió Julia Calvo, actriz cercana a Eugenia Suárez, lo que no hizo más que avivar las especulaciones y tensiones alrededor del programa. Con estos regresos, el repechaje promete no solo platos de alto nivel, sino también una cuota extra de polémica y drama que ya está dando que hablar.

Todo se dio en el marco de los minutos finales, en los que el tiempo apremia para emplatar. Allí, mientras apuraba a los participantes en el emplatado final, Wanda gritó con tono firme:“¡Últimos 10 segundos! Dale, Julia, por favor. Las amigas de mis enemigos son mis amigas”.

Rusher no dejó pasar por alto el filoso palito indirecto a la China y lanzó:“Es raro eso”. A lo que Wanda respondió:“Y los ex de mis enemigas también son mis amigos”.

Con humor, el cantante recogió el guante y respondió:“Ya sabía que caía yo en la volteada. Estoy ligando mucho, pero a Wanda dámela siempre de amiga”.

Para cerrar el intercambio, Wanda remató con una frase popular:“Al que le queda el poncho, que se lo ponga”,aunque Damián Betular la corrigió al instante:“Al que le quepa el poncho, que se lo ponga”.

Julia, la China y Wanda

A mediados de diciembre, una inesperada situación sacudió el clima distendido de MasterChef Celebrity cuando Julia Calvo quedó eliminada de la competencia. La actriz, que se despidió tras una desafortunada preparación de pato a la naranja, protagonizó un momento que no pasó inadvertido y tuvo como destinataria directa a Wanda Nara, la conductora del ciclo.

Luego de escuchar atentamente la devolución del jurado y las palabras de despedida de Wanda, Calvo pidió la palabra y sorprendió a todos con una confesión personal que generó un visible cambio en el gesto de la mediática. Sin rodeos, la actriz hizo referencia a su estrecha relación con la China Suárez, figura central del Wandagate y conocida enemiga pública de Nara, dejando a la conductora en una situación incómoda frente a cámaras.