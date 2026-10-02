MasterChef Celebrity: quiénes quedaron con el delantal negro

La nueva temporada de MasterChef Celebrity por la pantalla de El 9 Televida tuvo su primera gran noche de definición. Bajo la conducción de Wanda Nara y con la mirada atenta del jurado integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Maru Botana, los participantes se enfrentaron a un desafío dinámico pero traicionero: elaborar tortillas a libre elección, sujetándose a las detenciones obligatorias marcadas por las luces de un semáforo dentro del estudio.

La cocina más famosa del país vivió su primera gala benéfica en la pantalla de El 9 Televida. Con una exigente consigna a base de tortillas y bajo el estricto ritmo de un “semáforo” en el estudio, los famosos lo dieron todo ante el jurado. El comediante Sebastián Presta y el cantante Hernán “Mala Fama” Coronel se consagraron con las medallas dorada y plateada tras deslumbrar con su intuición culinaria, mientras que Nazareno Casero no corrió la misma suerte y se convirtió en el primer candidato a abandonar la competencia.

La tensión del reloj y las pausas impuestas no impidieron que se destacaran grandes preparaciones. Las tortillas presentadas por Elizabeth “La Negra” Vernaci, Karina Mazzocco, Josefina “China” Ansa, Hernán “Mala Fama” Coronel y Sebastián Presta integraron el lote de los mejores platos de la velada.

Sorpresa y emoción en la entrega de medallas

Germán Martitegui fue el encargado de anunciar a los dos grandes ganadores de la jornada. La medalla plateada quedó en manos de Mala Fama, quien sorprendió al tribunal con unas tortillas de carne, queso y su particular toque de “chimiriqui”. Celebrando a puro baile, el referente de la cumbia villera dedicó el reconocimiento emocionado: “Se la dedico a mi entera familia, pero sobre todo a mis nietas, que son más que mis nietas: son mis hijas también”, expresó el artista.

El momento cúlmine de la noche llegó al revelarse la medalla dorada, otorgada a Sebastián Presta, calificado por el jurado como un verdadero “cocinero intuitivo” gracias a su lograda combinación de carne y vegetales. “¿Para mí? No lo puedo creer, me están jodiendo”, bromeó el actor antes de ponerse el galardón del lado del corazón y dedicárselo a sus “hijastres”.

El trago amargo: Nazareno Casero va directo a la gala de eliminación

En el contrapunto de la noche, las mayores dificultades de la jornada se concentraron en los platos de Edith Hermida y Nazareno Casero, caracterizados por fallas en las masas, el punto de cocción y la presentación.

Aunque los evaluadores aclararon que no hubo “peores platos” de forma categórica, anunciaron que uno de ellos debía recibir el temido delantal negro. Finalmente, Casero fue el elegido para cargar con la máxima penalización de la semana:

Incertidumbre en la cocina: “Si me toca el delantal negro, me muero” , había confesado el actor instantes antes del veredicto.

El camino a la salvación: Tras quedar sentenciado, Casero reconoció: “Me voy mal pensando en cómo revertir esta situación, en salir ya de este pozo”.

De esta manera, el actor se convirtió en el primer famoso condenado a disputar la gala de eliminación para defender su permanencia en el certamen.

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