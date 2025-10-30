MasterChef Celebrity ¿cuna de una nueva banda de música?

Maxi López sorprendió a todos al sumarse a un nuevo proyecto artístico de Andy Chango. ¿Será que MasterChef Celebrity verá nacer a una nueva agrupación musical?
Si algo le faltaba a MasterChef Celebrity, el reality de cocina de El 9 Televida, era convertirse en el lugar que viera nacer a una nueva agrupación de música. Pero parece que así es o será. Mirá.
Maxi López sorprendió al mostrar una faceta de él, hasta el momento, desconocida. El exdeportista reveló en sus redes sociales de qué manera se sumará a una iniciativa artística de su nuevo amigo y compañero Andy Chango, a quien conoció en MasterChef Celebrity y quien ya tiene fecha de presentación para su próximo show musical.
Desde hace meses, el padre de los hijos varones de Wanda Nara es motivo de debate en los medios y en redes sociales por diversos motivos.
En poco tiempo, el exfutbolista volverá a ser papá junto a la modelo Daniela Christiansson, quien comparte regularmente momentos de su embarazo con sus seguidores de Instagram, como cuando revelaron que esperan un varón. Pero también es centro de la atención mediática por su participación en MasterChef Celebrity, el reality culinario que conduce nada menos que su exesposa, Wanda Nara, y que todas las noches se ve en Mendoza a través de El 9 Televida.
Los divertidos cruces entre ambos revelando algunas intimidades de lo que fue su pasado en común como matrimonio es uno de los momentos más entretenidos del programa de las noches. Cuando todo parecía dicho, en las últimas horas el exfutbolista reposteó una historia del músico Andy Chango donde se lo ve sosteniendo muy sonriente un enorme teclado.
Parece que durante las horas de grabación del reality, Maxi López y Andy Chango tuvieron tiempo, no sólo de conocerse, sino también de compartir intereses.
Según trascendió, el exdeportista le habría comentado al cantante su predilección por tocar teclados y Andy, ni lerdo ni perezoso, lo invitó a participar de unos de sus shows.
La información fue confirmada por el mismo Andy Chango, que escribió sobre la sorprendente foto de Maxi con el instrumento: “El 11/12 en Niceto Club presentamos a nuestro nuevo tecladista, Maxi López“.