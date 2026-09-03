MasterChef Celebrity 2026 suma otra participante muy prestigiosa de la televisión como participante

La nueva temporada del célebre certamen gastronómico de Telefe comenzó a encender sus hornallas y confirmó a sus primeras figuras. La reconocida conductora aceptó el desafío de sumarse al elenco junto a una nómina repleta de celebridades.

La cuenta regresiva para la nueva temporada de MasterChef Celebrity 2026 entró en su fase más atrapante. Con el desarrollo final de Gran Hermano en pantalla, la producción del reality de cocina aceleró la conformación de su elenco estelar y anunció oficialmente a dos nuevas participantes de peso, entre las que destaca una de las caras más queridas de la televisión.

A través de las redes oficiales del certamen, se confirmó la incorporación de Edith Hermida, histórica conductora e integrante de Bendita, quien se sumará a las exigentes jornadas de grabación con la premisa de conquistar al jurado perito en gastronomía.

Las figuras confirmadas hasta el momento

Junto a la llegada de Hermida, la producción anunció la participación de la conductora Karina Mazzocco. Con estos dos nombres, la lista oficial de los primeros ocho famosos confirmados para competir en las cocinas más famosas del país quedó integrada por:

Edith Hermida

Karina Mazzocco

Luck Ra

L-Gante

Lizy Tagliani

Josefina “La China” Ansa

Julieta Poggio

Grego Rossello

Negociaciones avanzadas y nombres en la mira

El armado de la nómina continúa a paso firme. Según trascendió en las últimas horas, entre los nombres que mantienen avanzadas sus charlas con el canal se encuentran el relator deportivo Pablo Giralt y Lucila “La Tora” Villar.

En paralelo, la producción gestiona la incorporación de Dalma Maradona, quien ya comenzó a tomar clases de cocina para evaluar su sumatoria, al tiempo que ajusta cuestiones de agenda previas al inicio del rodaje. Quien declinó la propuesta en esta oportunidad fue la conductora Nati Jota debido a compromisos laborales previos.

Todo lo que el espectacular formato internacional trae en esta nueva temporada lo vas a poder disfrutar en breve en la pantalla de El 9 Televida.