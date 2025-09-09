Mascarillas capilares, secreto para un pelo sano

¿Tu acondicionador ya no es suficiente? Es hora de incorporar una mascarilla a tu rutina. Te contamos por qué este tratamiento intensivo es la clave para un pelo sano y fuerte. Aprende a distinguirlas de los acondicionadores, descubre la frecuencia ideal de uso y cómo elegir la mascarilla perfecta para tu tipo de pelo.

A menudo, en la rutina de cuidado del pelo, solemos confundir las mascarillas capilares con los acondicionadores. Si bien ambos productos tienen como objetivo hidratar y suavizar, su función y composición son muy diferentes.

Las mascarillas son tratamientos intensivos, formulados con una mayor concentración de ingredientes activos como proteínas, lípidos y vitaminas, que penetran más profundamente en la fibra capilar. Un acondicionador, en cambio, actúa principalmente en la superficie, sellando la cutícula y facilitando el desenredado. Entender esta diferencia es el primer paso para desbloquear el verdadero potencial de tu pelo.

Cómo usar las mascarillas

Para que una mascarilla capilar sea efectiva, su aplicación debe ser meticulosa. El proceso correcto asegura que el producto penetre y nutra en profundidad, sin dejar el pelo pesado.

-Lavá tu pelo: Primero, usá tu shampoo habitual. Asegurate de enjuagar bien para eliminar cualquier residuo. El shampoo abre la cutícula capilar, preparando el pelo para recibir los nutrientes de la mascarilla.

-Eliminá el exceso de agua: La mascarilla debe aplicarse sobre el pelo húmedo, no mojado. Si el pelo está goteando, el agua diluirá el producto y no permitirá que los ingredientes se absorban correctamente. Usá una toalla para presionar suavemente y quitar el exceso de agua.

-Aplicá el producto: Tomá una cantidad de mascarilla del tamaño de una nuez y distribúyela de medios a puntas. Evitá la raíz, ya que esto podría apelmazar el pelo y generar una sensación grasosa. Si tu pelo es muy largo, dividílo en secciones para asegurar una aplicación uniforme.

-Dejá actuar: Este es el paso más importante. Las mascarillas necesitan tiempo para trabajar. El tiempo de espera varía según el producto, pero generalmente es entre 5 y 15 minutos. Si es posible, usa una toalla caliente o un gorro de ducha para generar calor, lo que ayudará a que los ingredientes penetren aún más.

-Enjuagá con agua fría: Enjuagá bien el pelo hasta que no queden residuos. Finalizar con agua fría o templada ayuda a sellar la cutícula, lo que aporta brillo y suavidad.

Cuándo y con qué frecuencia usarlas

La frecuencia ideal de uso depende del estado de tu pelo. Como regla general, se recomienda usar una mascarilla una o dos veces por semana. Si tu pelo está muy dañado, seco o teñido, puedes aumentar la frecuencia. Si tu pelo es graso o fino, es mejor limitarse a una vez por semana o cada diez días. Siempre escuchá a tu pelo y ajusta la rutina según sus necesidades.

Tipos de mascarillas según tu pelo

Elegir la mascarilla correcta es clave para obtener los mejores resultados. Aquí hay una guía rápida para encontrar la indicada: