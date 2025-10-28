Más que noche turca, una noche de terror para algunos en MasterChef Celebrity

El reality de cocina de El 9 Televida puso a prueba no sólo el talento de cocina sino el de comprensión del turco porque este lunes las recetas traídas de Turquía fueron un enorme desafío para los MasterChef.

Al final este lunes 27 de octubre se emitió un programa sin eliminados. Fue un MasterChef Celebrity de “última chance”, al menos así lo denominó Wanda Nara en El 9 Televida. Aún así, el desafío de cocina turca puso a los participantes al límite. Acá te contamos por qué.

En esta ocasión, el desafío fue preparar platos típicos de Turquía, y fue La Joaqui con su personalidad quien se llevó todas las miradas, aunque la que se salvó y recibió todos los elogios fue Emilia Attias.

Así, este lunes se vivió una de las galas más caóticas y desopilantes en lo que va de MasterChef Celebrity, La Joaqui volvió a robarse todas las miradas —y las risas— del público.

“¡A mí no se me está pegando el kebab!”, exclamó la cantante al borde del colapso mientras trataba de dar forma a la carne. “¡Nooo, la re… conciencia! ¡Que no se puede pegar sin huevo esto!”, gritó con una mezcla de enojo y desesperación. Entre risas nerviosas, admitió:“Mientras más ganas tengo de ganar, peor me va”.

Su compañero, Cachete Sierra, intentó ayudarla, pero tampoco pudo contener la situación. “Tiene como picos muy altos de bilirrubina, ¿viste?”, bromeó mientras ella seguía repitiendo: “¡No se me pega, no se me pega, no se me pega! ¡Ya fue, me quemo la mano!”. A esa altura, la escena era puro caos: aceite caliente, carne cayéndose del palo y gritos que se escuchaban en todo el estudio.

Más allá del desborde el plato que presentó recibió elogios de los tres jurados por el pan pita, el yogur y la carne.

Por otro lado, la que subió al balcón evadiendo la chance de irse fue Emilia Attias. Que igualmente, no la pasó tan bien con una pregunta de Wanda.

Ante la consulta de la conductora reconoció que está en pareja. “Sí, estoy en pareja, cocina mucho mi novio y me enseña, cocina un montón, su mamá re cocinaba, cocina toda su familia, vos no sabes la cantidad de clases de cocina que tengo en mi casa”, aseveró Attias, tratando de no irse por las ramas para no desconcentrarse de su plato con fin de salvarse de la gala de eliminación.

No te pierdas la nueva aventura culinaria del día, este martes al término de Amor a Cualquier Precio en El 9 Televida.