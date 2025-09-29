Martín Fierro 2025: Los looks más destacados de la Alfombra Roja

La 53ra entrega de los premios Martín Fierro contó con la presencia de los famosos en sus mejores atuendos.

Este lunes, desde las 17 horas, El 9 Televida transmitió en vivo La Previa de los premios Martín Fierro y allí se destacaron los looks de las personalidades famosas más reconocidas de la televisión argentina. Acá te mostramos quiénes fueron los más llamativos y qué optaron por elegir de vestimenta para la noche de premiación.

Este lunes, Aptra llevó a cabo la entrega de los premios Martín Fierro 2025 a la producción de TV del año pasado en una ceremonia que se celebró en el Hotel Hilton de Puerto Madero, que dispuso un sector para la Alfombra Roja.

Desde las 19 comenzaron a llegar los primeros invitados, entre ellos Romina Gaetani, Roberto Funes Ugarte, Iván de Pineda, Flavio Mendoza, Mica Viciconte, el elenco de Margarita (la gran nominada de la noche) y Maru Botana, entre otros.

Con el correr de las horas, las figuras fueron llegando al hotel y eran interceptadas por los distintos móviles de Telefé, en donde cada una de las figuras contaba quién la vistió para una noche única y especial.

