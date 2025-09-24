Martín Fierro 2025 : La noche más importante de la televisión argentina en El 9 Televida

El próximo lunes 29 de septiembre vas a poder vivir la gran ceremonia de la televisión argentina en El 9 Televida. Con programación especial, desde las 17:30 horas el canal más visto del interior del país te trae todo. Acá te contamos los detalles de cómo queda la programación.

Desde las 17:30 horas, comenzará la previa anticipando los detalles de la gran noche con Pía Shaw y Sofi Martínez. Para dar paso a las 19 horas a la deslumbrante Alfombra Roja con la conducción de Iván de Pineda y Zaira Nara, Momi Giardina y Santi Talledo y Roberto Funes Ugarte y Sol Pérez que, en distintos puestos, recibirán a los grandes invitados y descubrirán los estilos más impactantes de la noche.

El punto máximo será con Santiago del Moro a las 21:45 horas, quien dará inicio a la esperada ceremonia que reunirá a las celebridades de la televisión en una noche inolvidable e imperdible.

¿Cómo quedan los horarios?

17:30 horas Martin Fierro – La Previa

19:00 horas Martin Fierro – Alfombra Roja

21:00 horas Noticiero 9 Edición Central

21:45 horas Martin Fierro – La Gala

“Martín Fierro 2025 – La Previa”, desde este lunes a las 17:30 horas, y “Martín Fierro 2025 – La Gala”, desde las 21:45 horas, en el 9 Televida.