Martín Fierro 2025 : La noche más importante de la televisión argentina en El 9 Televida

Martín Fierro 2025 : La noche más importante de la televisión argentina en El 9 Televida

Premios Martín Fierro

El próximo lunes 29 de septiembre vas a poder vivir la gran ceremonia de la televisión argentina en El 9 Televida. Con programación especial, desde las 17:30 horas el canal más visto del interior del país te trae todo. Acá te contamos los detalles de cómo queda la programación.

usuario
Macarena Gonzalez

El próximo lunes 29 de septiembre, El 9 Televida modifica su grilla de programación de la tarde y de la noche, el motivo: Los Premios Martín Fierro 2025. Con una cobertura especial, desde las 17:30 horas vas a vivir la previa de la noche más importante de la televisión argentina. Y a las 21:45 horas, la ceremonia de entrega con la conducción de Santiago del Moro. Acá te contamos cómo quedará la programación.

La habitual programación de Canal 9 Televida se verá modificada el próximo lunes 29 de septiembre. Desde las 17:30 horas se vivirá en vivo lo que se llamará “Martín Fierro 2025 – La Previa” y desde las 21:45 horas “Martín Fierro 2025 – La Gala”.

Desde las 17:30 horas, comenzará la previa anticipando los detalles de la gran noche con Pía Shaw y Sofi Martínez. Para dar paso a las 19 horas a la deslumbrante Alfombra Roja con la conducción de Iván de Pineda y Zaira NaraMomi Giardina y Santi Talledo y Roberto Funes Ugarte y Sol Pérez que, en distintos puestos, recibirán a los grandes invitados y descubrirán los estilos más impactantes de la noche.

El punto máximo será con Santiago del Moro a las 21:45 horas, quien dará inicio a la esperada ceremonia que reunirá a las celebridades de la televisión en una noche inolvidable e imperdible.

¿Cómo quedan los horarios?

17:30 horas Martin Fierro – La Previa

19:00 horas Martin Fierro – Alfombra Roja

21:00 horas Noticiero 9 Edición Central

21:45 horas Martin Fierro – La Gala

Martín Fierro 2025 – La Previa”, desde este lunes a las 17:30 horas, y  “Martín Fierro 2025 – La Gala”, desde las 21:45 horas, en el 9 Televida.