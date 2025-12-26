Mariah Carey triunfa en los tribunales con “All I Want For Christmas Is You”

La justicia no solo desestimó las acusaciones de plagio contra la “Reina de la Navidad”, sino que impuso sanciones económicas cercanas a los 110 mil dólares contra los demandantes. Tras una batalla legal sin fundamentos sólidos, Mariah Carey reafirma su legado en una semana histórica donde también alcanzó su récord de 100 semanas en la cima del ranking Billboard.

La disputa legal que amenazaba con ensombrecer el éxito de “All I Want For Christmas Is You” ha llegado a su fin con una resolución contundente. La cantante neoyorquina, de 56 años, ha salido airosa de una demanda de 20 millones de dólares interpuesta por los músicos Andy Stone y Troy Powers, integrantes del grupo Vince Vance & The Valiants. El caso, que alegaba un supuesto plagio de una obra homónima de 1989, fue cerrado por la justicia estadounidense, dejando un precedente claro sobre las demandas infundadas en la industria musical.

Un reclamo sin sustento y consecuencias financieras

Stone y Powers sostenían que la versión de Carey, lanzada en 1994, había copiado sustancialmente la esencia, la letra y la estructura melódica de su propia canción country. Sin embargo, en marzo de 2025, el magistrado a cargo determinó que la acción legal carecía de méritos suficientes. Para el juez, la demanda no solo era débil, sino que representaba un tipo de litigio que debe ser desalentado para proteger la integridad creativa de los artistas exitosos.

Como resultado de este dictamen, la balanza se inclinó a favor de Carey de una forma poco común: el tribunal ordenó sanciones económicas contra el equipo legal de los demandantes. Los abogados de Stone y Powers deberán abonar a la artista la suma de $92,303.20. Adicionalmente, se sumaron otros cargos que elevan la cifra total de la sanción a aproximadamente 110 mil dólares, destinados a cubrir gastos de las partes involucradas en el proceso.

Doble festejo: el récord en Billboard

Esta victoria en los tribunales coincide con un hito profesional sin precedentes para la intérprete. Apenas una semana antes del fallo, Mariah Carey celebró haber alcanzado su semana número 100 en el primer puesto de la lista Billboard Hot 100. Este récord acumulativo es el resultado de una carrera plagada de éxitos, con 19 sencillos diferentes llegando a lo más alto del ranking a lo largo de las décadas.

Naturalmente, su icónico tema navideño ha sido el motor principal de este logro en los últimos años, regresando al número uno cada temporada decembrina con una fuerza que parece inmune al paso del tiempo.

El valor de la originalidad en el pop

El fallo judicial subraya una realidad técnica en la música: compartir un título o una temática universal (como el deseo de estar con alguien en Navidad) no constituye plagio. La canción de Carey es reconocida por su progresión de acordes inspirada en el sonido Motown y el Wall of Sound de Phil Spector, elementos que la justicia consideró radicalmente distintos a la balada country de 1989 que intentó impugnarla.

Con los tribunales a su favor y una compensación económica que sirve como advertencia para futuros litigios, Mariah Carey cierra un capítulo amargo y se prepara para seguir dominando las listas de éxitos, demostrando que su trono navideño está construido sobre una base sólida de autenticidad y talento.

Algo por lo que Mariah, canta más fuerte y el doble.