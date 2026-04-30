Magia, títeres y cuentos para los más chicos y totalmente gratis a la Biblioteca San Martín durante todo mayo

Todos los sábados de mayo podés llevar a los más chicos a la Biblioteca San Martín a disfrutar de obras de teatro, magia y títeres y totalmente gratis. Acá toda la data.

Con la llegada del otoño, los sábados en Mendoza se vuelven ideales para los planes culturales bajo techo. La Subsecretaría de Cultura lanzó una invitación irresistible para los más chicos: el ciclo “Titiriciclo”, una propuesta de títeres pensada para toda la familia que tendrá lugar todos los sábados de mayo a las 17 horas.

La cita es en la Biblioteca Pública General San Martín (Av. San Martín 1843, Ciudad), con un detalle que las familias agradecerán: la entrada es totalmente gratuita. Solo hay que llegar temprano, ya que el ingreso es por orden de llegada hasta completar la capacidad de la sala.

Un mes de historias inolvidables

La grilla está compuesta por elencos locales de gran trayectoria que abordarán temas como el amor, el cuidado del medio ambiente y la amistad.

Fecha Obra Elenco / Sinopsis Sábado 2 Rojo Amor Basada en un cuento de Liliana Bodoc. La historia del diablito Lito y su tierno intento por conquistar a una vendedora de manzanas. Sábado 9 Re re re Títeres del Azulejo nos enseña el amor por la tierra, las huertas y el cuidado del agua a través de un divertido coro de sapos. Sábado 16 Amor Indio Una aventura que va del miedo al coraje, donde el protagonista deberá descubrir el verdadero valor de la vida y la amistad. Sábado 23 Periquita y sus amigos Lo que empieza como una siesta aburrida termina en un mundo de juegos, dragones bebés y nuevos amigos para compartir. Sábado 30 Demetrio el vampiro Un cierre a pura risa con Demetrio, un vampiro enamorado que hará lo imposible para recuperar a su novia, la Vampiresa Britney.

Por qué no te lo podés perder

El ciclo no solo ofrece entretenimiento, sino que es una excelente oportunidad para que los niños se vinculen con la literatura y el teatro desde temprana edad. Destaca especialmente la primera función del mes, que rinde homenaje a la enorme Liliana Bodoc, adaptando su pluma mágica al lenguaje de los títeres de guante.

Si buscás un plan que combine educación, ternura y diversión sin gastar un peso, el Titiriciclo es la respuesta.