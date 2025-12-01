¿Luisana Lopilato embarazada? Un posteo navideño y ¿un indicio de que la familia Bublé se amplia?

Una publicación del cantante canadiense despertó sospechas de que se agranda la familia.

Michael Bublé y Luisana Lopilato compartieron en sus redes el armado del pino de Navidad y cómo van decorando su casa de Canadá para las fiestas. Pero un detalle que no pasó desapercibido encendió suspicacias sobre un posible nuevo embarazo de la actriz argentina, ¿está embarazada Luisana de su quinto hijo?

“Cada vez que estoy terminando un proyecto, mis amigos y la gente que me conoce bien siempre me preguntan lo mismo: ‘¿Y ahora? ¿Cómo te vas a sentir? Porque es verdad… durante 8, 10, 12 semanas vivís casi 24/7 con gente nueva. Personas que al principio son desconocidas, pero que de repente ves más que a tu propia familia, más que a tus amigos. Y ahí, sin darte cuenta, empezás a quererlos, a admirarlos, a desear que formen parte de tu vida para siempre”, empezó escribiendo la actriz para dar contexto a las imágenes que los muestran en la intimidad de casa y que describen cómo ella vive su conjugación de la maternidad con su carrera profesional.

Luego, continuó: “Y sí… cuando se termina, lo siento. Lo siento de verdad. Los primeros tres días estoy medio perdida, como sin saber muy bien qué hacer con tanto silencio, con tanto espacio libre que antes estaba lleno de cámaras, voces, energía, risas, trabajo, mates, desafíos”.

“Pero después de esos tres días… aparece lo más lindo. Vuelvo a mi casa y empiezo a llenarme de todos esos momentos que me dan vida: mis hijos contando historias, las risas, bailar en la cocina, cantar, decorar cookies, abrazar a mis papás cuando vienen, sentir la casa llena de amor. Y ahí me doy cuenta de lo rápido que pasa la vida. Antes lo decía sin pensarlo… ahora lo veo. Lo veo en ellos, en mis hijos creciendo, en mis papás. Y agradezco”, escribió.

Y cerró el post con estas palabras: “Agradezco a Dios por permitirme vivirlo todo: por darlo todo en el set, por conocer gente increíble, por aprender, por crecer… y también por volver a mi casa y recargarme de lo más importante. Y así, entre el fin de un proyecto y el comienzo de otro, Dios me vuelve a acomodar el corazón. Y de repente, todas mis áreas, mi mente, mis emociones, mi concentración se alinean otra vez. Lista para volver a empezar”.

Sin embargo, un detalle no pasó desapercibido para los fanáticos de la pareja. En la foto que muestra la hilera de medias navideñas colgadas en la chimenea pueden contarse siete, cada una con su inicial correspondiente… excepto la última, que aparece completamente en blanco. Ese pequeño gesto disparó una ola de especulaciones sobre un posible embarazo.

Los seguidores no tardaron en expresarse y, entre sorpresa y expectativa, comenzaron a preguntar si se venía un nuevo integrante para la familia: algunos señalaron que había “una media sin inicial”, otros se preguntaron “por qué hay una bota de más”, y muchos directamente interpretaron la señal como un anuncio velado, con mensajes como “¿Se viene baby?”, “Otro bebé” o “Hay una botita chiquita al final… queremos una Lu”.