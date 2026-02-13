Luciano Castro se internó en un centro terapeútico y ya filtró una foto

Si bien el actor no hizo declaraciones públicas la información se filtró, como la foto que lo muestra de torso desnudo haciendo ejercicio junto a dos de sus compañeros.

En medio del impacto por su separación de Griselda Siciliani, Luciano Castro decidió internarse por voluntad propia en una clínica de rehabilitación. Y aunque eligió no hablar públicamente, fue Moria Casán quien reveló sus palabras tras mantener una conversación privada con el actor. Además, se filtró su primera foto en el lugar. La postal fue compartida en las redes de LAM (América), donde aseguraron que fueron dos compañeros del galán quienes la publicaron en Instagram, desatando la furia de los directivos del lugar.

El actor habría tomado la decisión luego de verse involucrado en el ojo de la tormenta mediática, a raíz de una comentada infidelidad a Griselda Siciliani en Madrid. La difusión de los audios y el tono de voz utilizado para intentar seducir a la camarera Sarah Borrell desató una escalada cuyas consecuencias todavía están por verse.

La información y la foto surgieron en LAM donde se indicó que el actor tomó la determinación de ingresar voluntariamente a un centro especializado en la Ciudad de Buenos Aires, en busca de descanso y de un espacio de introspección tras sucesivos episodios de exposición pública.

En la imagen se lo vio a Castro muy sonriente, con el torso desnudo y haciendo ejercicios de fuerza con dos hombres, los responsables de exponerlo. El artista habría tomado la decisión de ingresar al centro médico por un bajón anímico provocado por la separación de Griselda Siciliani.

Esta información se sumó a lo que contó Moria Casán de una charla que mantuvo en privado con el actor sobre las razones que lo llevaron a internarse. Al respecto el actor le dijo a La One que: “‘Vengo a sanar. Me interné porque quiero estar bien’”. También explicó que pudo hablar con él “el rato que puede tener el celular” y que lo notó contenido y enfocado en su recuperación.

Además, contó que Castro no está solo en este proceso: “Luciano está con otro actor y bailarín, Julián Sierra. Los dos se están acompañando. Él me dijo que haga visible su voz”.

Casán remarcó que se trata de una decisión personal del actor: “Luciano se internó por voluntad propia. Es una decisión que tomó él”.