Tras ausentarse durante varias galas por motivos personales, Luciana Geuna regresó a MasterChef Celebrity en la noche de última chance de la octava semana. Sin embargo, su combinación de pollo marinado en yogurt con ensalada de frutillas no convenció a Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana, y quedó sentenciada a la gala de eliminación en la pantalla de El 9 Televida.

Después de varias emisiones sin aparecer en el estudio —lo que había despertado interrogantes entre los seguidores del certamen—, Luciana Geuna volvió a las cocinas de MasterChef Celebrity en la noche de última chance de la semana 8 en la pantalla de El 9 Televida.

Al recibirla, Wanda Nara aclaró que su ausencia se debió a “problemas personales” y le explicó su situación reglamentaria dentro de la competencia: “Como no pudiste estar para definir los mejores y peores platos, pasaste directamente a esta instancia de última chance para salvarte de la gala de eliminación”.

Un regreso complicado y una combinación que desconcertó al jurado

Lejos de atravesar su mejor jornada, la periodista reconoció el desgaste previo a encarar las hornallas: “Directa a última chance. Mal dormida, todo mal”. En el desafío de cocinar un plato con pollo para la banda Chapeaux, apostó por una brocheta de pollo marinado en yogurt, hierbas y pimentón, acompañada por una ensalada de frutillas, pepino y menta.

La propuesta no logró hacer pie ante Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana, quienes cuestionaron tanto el punto de cocción como el contraste de sabores. “Es como que queda raro, frutilla con yogurt… es rarísimo”, señaló Maru tras probar la preparación.

Por su parte, Betular fue categórico con la devolución técnica: afirmó que “a la caramelización le faltaban años” y que “no entendía la lógica del plato”.

Directo a la gala de eliminación de la semana 8

Golpeada por las críticas, Luciana Geuna admitió “sentirse derrotada” tras el paso por el frente. Minutos más tarde, el jurado confirmó que no logró salvarse en la última chance, por lo que deberá volver a cocinar en la gala de eliminación de la octava semana para defender su continuidad en el reality.

Seguí todas las galas, las devoluciones del jurado y el minuto a minuto de MasterChef Celebrity en la pantalla de El 9 Televida.