Luana de los pelos: el inesperado y picante coqueteo entre La Bomba Tucumana y un compañero 35 años menor

En las últimas horas, todas las miradas se posaron sobre Gladys “La Bomba” Tucumana y Franco Zunino, quienes mantienen un flirteo constante y que, ¿puso a Luana de los pelos?

La convivencia en Gran Hermano: Generación Dorada no deja de sorprender. En las últimas horas, todas las miradas se posaron sobre Gladys “La Bomba” Tucumana y Franco Zunino, quienes mantienen un flirteo constante que ya traspasó las paredes de la casa y encendió las redes sociales.

“Me encantan las señoras grandes”

Todo comenzó con una pregunta directa de la cantante en la habitación: “¿Vos cuántos años tenés?”. Al enterarse de que Franco cumplirá 26, Gladys fue al hueso: “¿A vos te gustan las señoras grandes?”. La respuesta del joven fue inmediata y letal: “Me encantan”.

Desde ese momento, Zunino no ocultó su interés y redobló la apuesta frente al resto de los participantes, definiendo a la artista como una “bomba” literal. “Yo te voy a dar tiempo a que me creas y lo voy a dar todo para que lo hagas”, le aseguró a una Gladys que, entre risas y timidez, le preguntaba qué podía gustarle de una “señora vieja”. La respuesta de Franco fue contundente: “Todo”.

Los límites de la Bomba en el confesionario

A pesar de la química evidente en la cocina —donde Gladys le marcó la cancha sugiriendo que, como ella es “la mujer”, es él quien debe avanzar—, la cantante se sinceró ante el “Big”. En el confesionario, aclaró que se siente halagada y que disfruta del juego, pero puso sus límites.

“Yo juego, estoy jugando. Me encanta que me presuma y me hable lindo, pero nunca me voy a acostar con él. Como mucho llego a un pico, más de eso no”, confesó la artista, dejando en claro que, aunque disfruta de la compañía de “Chanito” (como apoda a Franco), tiene muy claro su papel dentro del reality.

Estrategia o realidad

Mientras algunos participantes como Yanina Zilly miran con asombro la declaración de amor de Zunino, el público se pregunta si estamos ante un romance genuino o una táctica de ambos para ganar protagonismo en la recta final de abril. Por ahora, el coqueteo corporal y las charlas privadas siguen sumando capítulos a esta historia que tiene a los seguidores de El 9 haciendo apuestas.

Para saber si esto crece o queda en sólo esta insinuación, no te despegués de El 9 Televida y no te pierdas las galas de las noches al término de Bahar.