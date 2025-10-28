Lowrdes Fernández, de Bandana, habló por primera vez y dio su versión de los sucedido

Una de las voces pop que salió del reality PopStar y forma parte de Bandana, Lowrdes Fernández reapareció públicamente luego de la denuncia de violencia contra su ex pareja y contó su versión de los hechos.

Este martes reapareció Lowrdes Fernández, una de las voces de Bandana. Luego de la denuncia por violencia de género que su madre y su amiga Lissa Vera, también integrante de la banda pop, realizaron ante la justicia. Lowrdes habló por primera vez tras su reaparición en la casa de su expareja Leandro García Gómez, donde fue encontrada en estado vulnerable.

Si bien la artista ya había hecho un descargo en sus redes, fue la primera vez que se la pudo ver y se le consultó por cómo se encuentra actualmente:“Bien, tuve una angina horrible. Estoy yendo al ensayo”.

Abordada por Oliver Quiroz para A la Tarde de un programa de televisión de la Ciudad de Buenos Aires, quiso defender a quien fue su pareja y que, en su momento, lo había denunciado por violencia, aunque tiempo después levantó estas acusaciones: “Estoy muy triste, él no me hizo nada”.

Finalmente, el notero le mencionó la existente restricción que existe para que Leandro no se pueda acercar a ella y expresó: “Me vinieron a restringir eso”. Así dio a entender su negación para dejar de verlo y que esta orden de la justicia va en contra de sus deseos.

En este momento, Lowrdez se encuentra viviendo en un domicilio de una amiga en Villa Crespo y fue captada por la cámara de salida a su ensayo para su presentación como solista junto a A*Teens y Germán Tripel este jueves en el mítico teatro Gran Rex.

Mientras tanto, Leandro García Gómez permanece en prisión acusado de privación ilegítima de la libertad agravada por violencia de género y utilización de narcóticos, por lo que se le negó la excarcelación al momento de ser detenido.

Según informó Pía Shaw en A la Barbarossa, programa que emite El 9 Televida en las mañanas, el documento afirma que “el juez de la causa no hace lugar de pedido de excarcelación porque hay riesgo de fuga debido a que la pena será de cumplimiento efectivo, y además, hay riesgo de presión a las víctimas y a los familiares”.

“No puede conocer los hechos de violencia y la forma en la que le negó a la policía que Lourdes estuviera en la casa”, continuó leyendo la panelista.

“A su vez, valoro de modo negativo la actitud elusiva y obstructiva, proceso del accionar de la Justicia en el marco de este proceso, pues no es posible soslayar en dos ocasiones, ocultó y negó al personal policial que acudió a su domicilio la presencia de la víctima. Solo pudo darse con Cecilia Lowrdez Fernández al expedirse la correspondiente orden de allanamiento y registro del inmueble del encausado como así también de los espacios comunes del edificio”, sumó Pía Shaw.

Cabe destacar que la policía encontró a su expareja dentro de un placard en su casa cuando ingresaron a su domicilio para rescatar a la cantante de Bandana. Es uno de los motivos por los que estaría imputado.