La casa más famosa del país respira pura tensión, los enfrentamientos son cada vez más frecuentes y sin ningún tipo de filtro. De cara al Golden Ticket, así se viene el lunes en “Gran Hermano”.

Ya nadie se molesta en sostener las caretas, es un todo contra todos, estrategia y juego puros. Y para escalar aún más todo, ya no hay límites, ya no importa si entraron antes o después, así que a la hora de imponer su juego todo se vale, o al menos eso parece suceder entre Luciana y Eugenia, o entre Katia y Selva, o Juan Pablo y Tato. Los “versus” aumentan como la tensión en “Gran Hermano”, mirá lo que pasó este finde en el reality de Canal 9 Televida.

Primer Versus: Eugenia vs. Luciana

“No estoy acostumbrada a entrar a un cuarto y que la gente se calle la boca. Eso me pasa con ella. Pensé que era otra persona, pero no. No me gusta su forma de moverse, toda sigilosa, toda sensual… No sé qué pretende”, comenzó diciendo Eugenia sobre Luciana en un mar de lágrimas en el confesionario.

La santiagueña no solo dejó en claro su desilusión, sino que también reveló sus sospechas sobre la estrategia de su compañera: “Desde afuera la veía de una manera, pero entré en su juego y me decepcionó. Lleva y trae información, manipula situaciones. Me da miedo hasta cualquier palabra que diga porqué seguro la usa en mi contra. Ya me veo que va a empezar a decir que me voten porque extraño a mi hijo. Me da mucha bronca”, confesó, al borde de las lágrimas.

Pero su furia no terminó allí. Sin filtros ni eufemismos, lanzó un dardo directo: “Me cae como el c… No encuentro una palabra para definirla, pero de hada madrina no tiene nada”.

Segundo Versus: Katia vs. Selva

Katia Fenocchio es un cúmulo de bronca y angustia en la casa de Gran Hermano, y la situación empeoró desde que en las fotos que enviaron los familiares a ella la suya le mandó la misma imagen que ya posee desde que entró al reality.

“Encima Selva se me rie. Es cero empatía y va más allá del juego”, sostuvo la Tana en diálogo con Martina Pereyra y Lourdes Ciccarone, apuntando contra la jugadora con la que discutió porque la trató de “pelot…”.

“Venía mal estos días yo. Una foto actual me la iba a re subir. Ni siquiera dudé cuando no voté por los puchos porque eran fotos familiares. Y encima estas no van a convidar cigarros”, se lamentó la oriunda de La Matanza, disparando nuevamente contra Selva, ya que ella y Eugenia Ruíz tienen algunos cigarrillos.

Katia no confía en Sandra Priore como para ir a pedirle cigarrillos si es que ella tiene y además sostiene que los “nuevos” la hicieron quedar como la mala de la película con respecto al conflicto que hubo con el fondo común de puchos.

“Me da bronca sentirme así y no poder disfrutar”, expresó la Tana.

Tercer Versus: Juan Pablo vs. Tato

La confrontación entre “Devi” y Tato no es nueva, pero en las últimas galas que se han visto en Canal 9 Televida se nota cómo ha ido subiendo el tono de la oposición.

De hecho Juan Pablo de Vigili armó lo que llamó un “plan kamikaze” al fulminar a Santiago “Tato” Algorta y Luciana Martínez rumbo a la próxima placa de la casa de Gran Hermano. Luego de su jugada, Devi afirmó que “quiere que se pique entre el Tridente y la Cobra”, en alusión al conflicto que tiene Chiara Mancuso con ellos.

“Creo que al Tridente lo eligieron por ser un grupo unido y con códigos”, analizó el correntino antes de sus fulminantes, para luego señalar cómo esa imagen comenzó a desmoronarse según él desde que Tato hizo el movimiento de llaves del auto 0km.

“Por donde lo veas estuvo mal todo lo que hizo. En especial porque cortó vínculo con Chiara, que era el acceso de información a Ulises”, indicó Devi sobre lo hecho por Tato y las consecuencias que hubo.

“Ahora el Tridente solo tiene para apuntar a Chiara. Tanto ellos como Chiara pueden estar comprometidos en placa y puede ser finalmente una oportunidad para sacar un jugador emblemático de esta edición”, sentenció Devi.

Para saber cómo avanza esto, no te pierdas la gala de este lunes en Canal 9 Televida que define quién regresa con los Golden Tickets, y cómo eso puede desestabilizar a la casa, nuevamente. Todo y más al término de ‘Yali Çapkini’.