Los orgasmos, aliados para la salud cerebral

Más allá del gozo y la intimidad, la actividad sexual activa redes neuroquímicas que estimulan la memoria, el bienestar emocional y la agilidad cognitiva en la mediana edad, con o sin pareja.

Durante décadas, la narrativa social construyó la falsa idea de que la sexualidad femenina posee una fecha de vencimiento estrechamente ligada a la etapa reproductiva. La llegada de los 40 años y los primeros indicios del climaterio solían interpretarse como el principio del fin del deseo. Sin embargo, una mirada contemporánea sobre la salud integral propone derribar este mito y entender la mediana edad como el inicio de una etapa de plenitud sexual renovada, caracterizada por un autoconocimiento más profundo y, sorpresivamente, por significativos beneficios para la salud del cerebro.

La experta española Elma Roura, en reciente publicación de Revista Oh la la, tras más de dos décadas acompañando la sexualidad de las mujeres, señala que la experiencia orgásmica cumple un rol mucho más amplio que el mero entretenimiento: funciona como un verdadero estímulo de neuro protección.

Un cerebro en pleno rendimiento (mood workaholic)

A partir de los 40 años, el organismo experimenta transformaciones progresivas que abarcan no solo a los músculos, la piel o el sistema cardiovascular, sino también a la estructura y funcionamiento cerebral. En ese contexto, así como se adopta la actividad física para cuidar la masa ósea o la memoria, la actividad sexual frecuente emerge como una herramienta placentera para ejercitar el sistema nervioso.

Cuando se alcanza el orgasmo, el cerebro lejos de apagarse entra en un estado de intensa actividad multidisciplinaria:

Activación de redes neuronales: Se conectan e iluminan de manera simultánea áreas vinculadas con el placer, el sistema de recompensa, la regulación emocional y el procesamiento de sensaciones corporales.

Cascada neuroquímica de bienestar: Se libera una potente combinación de sustancias clave. La dopamina activa la motivación y el entusiasmo; la oxitocina fomenta la empatía, el vínculo y la calma; mientras que las endorfinas y opioides endógenos brindan un alivio natural frente al estrés y la tensión muscular.

Memoria, cognición y longevidad emocional

Diversas investigaciones científicas señalan una correlación positiva entre mantener una vida sexual activa en la madurez y un mejor desempeño en pruebas de función cognitiva, especialmente en áreas asociadas a la memoria de trabajo y la fluidez verbal.

Si bien esto no debe interpretarse como una fórmula mágica o una receta médica aislada para prevenir el deterioro cognitivo severo, la evidencia confirma que el orgasmo actúa como un estímulo integral. Sumado a pilares fundamentales como la nutrición equilibrada, el ejercicio de fuerza, el descanso reparador y la estimulación intelectual, el placer sexual forma parte de un estilo de vida que promueve la longevidad cerebral.

Con o sin pareja: el placer como patrimonio personal

Uno de los aportes más liberadores de esta mirada radica en desvincular el orgasmo de la presencia obligatoria de un otro. La sexualidad es una dimensión inherente a la persona que no requiere de terceros para manifestarse o disfrutarse.

-La sexualidad compartida: Aporta el valor agregado del contacto piel con piel, la intimidad afectiva, la contención y el refuerzo del vínculo mutuo.

-La autoexploración y la masturbación: Garantizan la misma cascada neuroquímica y los mismos beneficios cerebrales de forma autónoma, sin depender de un encuentro de pareja ni de tiempos ajenos.

Reclamar el derecho al placer pasados los 40 no es únicamente un acto de gozo y autoafirmación; es también una estrategia amigable, divertida y científicamente respaldada para mantener la mente despejada, el ánimo elevado y el cerebro en su máxima plenitud.