Los looks nupciales de Rocío Pardo, recién casada con Nicolás Cabré

La joven celebró su matrimonio con el actor en la Estancia Bosque Alegre, Córdoba. Para la ocasión, la novia confió en la diseñadora Ana Pugliese, quien creó dos vestuarios que definieron la jornada: un majestuoso traje de seda off-white para la ceremonia, y un delicado minivestido inspirado en la lencería para la fiesta.

El entorno campestre de la Estancia Bosque Alegre en Córdoba fue el escenario elegido por la pareja de actores, Rocío Pardo y Nicolás Cabré, para sellar su compromiso. El evento, que congregó a familiares y amigos, se destacó por su atmósfera romántica y por la elección de un vestuario nupcial que fusionó la tradición con el minimalismo moderno. La protagonista de la jornada, Rocío Pardo, eligió a la diseñadora Ana Pugliese para materializar su visión de novia, lo que resultó en dos looks nupciales completamente diferentes que marcaron la evolución estilística desde la solemnidad de la ceremonia hasta el desenfreno del festejo.

El traje de ceremonia: majestuosidad etérea

El primer atuendo, reservado para el momento de dar el “sí, quiero”, fue una obra de arte textil. Según la descripción proporcionada por su creadora, la pieza rindió culto a la sofisticación a través de la sencillez de los materiales.

Tejido noble y brillante: El vestido fue confeccionado íntegramente en piel de ángel de seda natural , un material exquisito conocido por su caída perfecta y un brillo muy sutil que parece emanar de la tela. Este tejido noble, en un tono blanco roto (off-white), realzó la pureza y la atemporalidad del diseño.

Estructura interna clásica: Aunque el diseño se veía fluido, poseía una estructura interna de corset confeccionado a mano . Este detalle artesanal fue clave para definir la figura de la novia sin sacrificar la comodidad ni restringir el movimiento.

Velo y detalles artesanales: La falda del vestido se prolongó en una cola suave y delicada que acompañaba cada paso con fluidez. El conjunto se completó con un velo de tul de seda ricamente bordado con organza italiana calada. Este trabajo, enteramente terminado a mano, añadió una textura sofisticada y reforzó el carácter artesanal de la pieza.

El resultado fue un atuendo que emanaba una elegancia serena y clásica, perfecta para la atmósfera campestre de la boda.

El segundo look: Lencería con aire minimalista

Para la celebración posterior (after party), Rocío Pardo se deshizo de la cola y el velo para lucir una segunda creación de Ana Pugliese, que representó un cambio de mood completo: de la formalidad a la sensualidad sutil.

Este diseño fue una reinterpretación de la lencería clásica desde una óptica completamente contemporánea y sumamente sofisticada.

Minivestido de satén: El vestido elegido fue un modelo corto, también en satén de seda off-white . Este tejido se destaca por su brillo aterciopelado y su suavidad al tacto, proporcionando una impronta femenina y natural ideal para la pista de baile.

Detalles sensuales: La estructura presentaba breteles finos y un escote fruncido que podía regularse mediante una cinta delicada. Este detalle ofrecía versatilidad, permitiendo a la novia ajustar la sensualidad del look a su gusto, sin caer en lo excesivo.

Acabados artesanales: El diseño fue pensado para acompañar el cuerpo de forma sutil y delicada, realzando la silueta con total naturalidad. Tanto el escote como el ruedo del minivestido estaban rematados con una puntilla delicada, un trabajo que enfatizó el carácter romántico y la inspiración lencera del outfit.

Con estos dos vestuarios, Rocío Pardo demostró una versatilidad estilística impecable, logrando una transición fluida desde la solemnidad ceremonial hasta la ligereza y el movimiento necesarios para la fiesta.