Los domingos tristes, ¿existen?

La pereza del lunes, el subidón del viernes y el bajón del domingo, se mixturan en una especie de montaña rusa de emociones, cuyo final de trayecto siempre pareciera deja un sabor amargo. ¿Pero en la realidad es tan así? Un análisis de la melancolía dominical y cómo superarla.

¿Alguna vez has sentido una punzada de melancolía al caer la tarde del domingo? Esa sensación agridulce, una mezcla de relajación y una creciente ansiedad por el inicio de la semana laboral o escolar, es tan común que incluso tiene un nombre informal: “los domingos tristes” o “depresión dominical”, ¿existen en la realidad?. Lejos de ser un mito, este fenómeno psicológico afecta a muchas personas en todo el mundo, manifestándose como una baja en el estado de ánimo, irritabilidad o una sensación general de desasosiego.

¿Existen realmente los “domingos tristes”?

“Sí, definitivamente existen. Aunque no es un diagnóstico clínico formal, el concepto de los ‘domingos tristes’ se refiere a un patrón de sentimientos negativos que surgen a medida que el fin de semana llega a su fin. Es una experiencia ampliamente reconocida y compartida, lo que sugiere que hay factores comunes que contribuyen a esta sensación. No se trata de una tristeza profunda o depresión clínica, sino más bien de una forma de ansiedad anticipatoria o una melancolía pasajera”, detalló Marcelo Ceberio, psicólogo bonaerense.

-¿Cuáles son las causas de esta melancolía?

Varias razones pueden contribuir a la aparición de los “domingos tristes”:

La anticipación de la semana laboral/escolar: Para muchos, el domingo por la tarde marca el final de la libertad y el ocio, y el inminente regreso a las responsabilidades. Esta transición puede generar estrés y ansiedad, especialmente si la semana que se avecina promete ser exigente o si hay tareas pendientes que se han pospuesto.

Falta de estructura o aburrimiento: Paradójicamente, la libertad del domingo puede ser una espada de doble filo. Si no hay planes concretos o actividades que llenen el día, la falta de estructura puede llevar al aburrimiento y a una sensación de vacío, lo que facilita que los pensamientos negativos tomen el control.

Comparación social: En la era de las redes sociales, es fácil caer en la trampa de comparar nuestra vida con las “vidas perfectas” de otros. Ver a amigos o conocidos disfrutando de actividades aparentemente emocionantes puede acentuar la sensación de que nuestro propio domingo no fue lo suficientemente “productivo” o divertido.

Estrés y ansiedad no resueltos: A veces, los domingos tristes son un síntoma de un estrés o una ansiedad subyacente que no se ha abordado durante la semana. El fin de semana ofrece una pausa, pero si los problemas persisten sin resolución, la quietud del domingo puede amplificar estas preocupaciones.

Cambios en los patrones de sueño: Durante el fin de semana, muchas personas alteran sus horarios de sueño. Despertarse más tarde o irse a la cama a horas irregulares puede desajustar el ritmo circadiano, lo que contribuye a la fatiga y a un estado de ánimo bajo al final del domingo.

Consejos para “domingos tristes”

Afortunadamente, existen estrategias efectivas para mitigar o incluso eliminar la sensación de los domingos tristes, según apuntó Ceberio:

-Planificá algo agradable para el final del día: Tener una actividad placentera programada para la tarde o noche del domingo puede cambiar el enfoque de la ansiedad a la anticipación positiva. Puede ser una cena especial, ver una película, leer un libro o una llamada con un ser querido.

-Rompé la rutina: Evitá que todos los domingos sean iguales. Introducí variaciones en tus actividades, explorá nuevos lugares o prueba un nuevo pasatiempo. La novedad puede inyectar energía y entusiasmo.

-Practicá la atención plena y la gratitud: Tomate un momento para apreciar el presente y las cosas buenas de tu vida. La meditación, un paseo tranquilo o simplemente reflexionar sobre lo que agradeces puede ayudar a centrarte y reducir la ansiedad.

-Prepará la semana el sábado: Si la ansiedad dominical se debe a la acumulación de tareas pendientes, intenta adelantar la preparación para la semana el sábado. Organizá tu ropa, prepara tu almuerzo o revisá tu agenda para el lunes. Esto puede reducir la carga mental del domingo.

-Conectate con otros: Pasar tiempo de calidad con amigos o familiares puede ser un gran antídoto contra la melancolía. Las interacciones sociales positivas pueden elevar el ánimo y proporcionar una distracción saludable.

-Dedicá tiempo a actividades relajantes: El domingo es para recargar energías. Lee, escucha música, toma un baño relajante o haz algo que realmente disfrutes y que te ayude a desconectar. Evita actividades que te generen más estrés.

-Establecé límites con el trabajo: Si tu trabajo invade tu fin de semana, establece límites claros. Intentá no revisar correos electrónicos o realizar tareas laborales el domingo, a menos que sea absolutamente necesario.

“Los ‘domingos tristes’ son una experiencia real y comprensible. Al entender sus causas y aplicar estrategias proactivas, es posible transformar el final del fin de semana en un momento de calma y preparación, en lugar de uno de melancolía”, argumentó Ceberio.

