¡Locura total y viral! En Bangladesh confeccionaron la camiseta de la Selección Argentina más grande del mundo

A la espera del debut de la Scaloneta en la cita mundialista, miles de fanáticos asiáticos presentaron una indumentaria gigante para demostrar su amor incondicional por Lionel Messi y el equipo. El video del impresionante banderazo, acá.
La pasión por la Selección Argentina no conoce fronteras geográficas ni culturales, y una vez más quedó demostrado en el rincón del planeta que más respira el sentimiento albiceleste fuera de nuestras tierras. A las puertas del inicio de un nuevo sueño mundialista para los dirigidos por Lionel Scaloni, los fanáticos de Bangladesh volvieron a ser el centro de atención global al confeccionar la camiseta argentina más grande del mundo.
La espectacular iniciativa nació en el corazón de una de las tantas comunidades de hinchas que tiene el país asiático. Lejos de ser un simple homenaje, el proyecto cobró dimensiones colosales y demandó un enorme esfuerzo de producción para lograr una réplica a escala gigante de la tradicional indumentaria celeste y blanca, coronada con las tres estrellas doradas sobre el pecho y, por supuesto, con el emblemático número 10.
Un banderazo multitudinario con el sello de Scaloni
La presentación de la camiseta gigante se transformó rápidamente en un festival popular por las calles locales. Miles de hinchas se congregaron de manera masiva para escoltar el despliegue de la prenda, acompañando la jornada con cánticos, bombos, bengalas y un despliegue de banderas que tiñó por completo el paisaje de celeste y blanco.
El amor incondicional por el capitán Lionel Messi y la profunda admiración hacia el proceso conducido por Lionel Scaloni volvieron a quedar en evidencia en la previa del certamen. Para los habitantes de Bangladesh, alentar a la Scaloneta se ha transformado en una tradición cultural tan fuerte como si el torneo se disputara en sus propias tierras.
El fenómeno que no para de sorprender
Este nuevo hito no hace más que revalidar un lazo afectivo histórico que se consolidó de manera masiva durante el Mundial de Qatar y que, lejos de apagarse, continúa creciendo de cara a los nuevos desafíos del seleccionado. El fanatismo de este pueblo se ha transformado en un amuleto y en un motor de energía extra que el propio cuerpo técnico argentino ha agradecido públicamente en más de una oportunidad.
Con la ilusión renovada y el apoyo de millones de almas a miles de kilómetros de distancia, Argentina ya se siente local en Asia. Así como en Kansas y en cada rincón del planeta.
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