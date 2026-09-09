Lo que se viene: Harun provocará a Bahar y una escena inesperada devastará a Evren

En el capítulo de este miércoles por la noche en la pantalla de El 9 Televida, la protagonista resurgirá con fuerza tras una brillante intervención en el quirófano. Sin embargo, cuando busque celebrar su logro, se enfrentará a las duras recriminaciones de Harun, en un cruce que terminará con un acercamiento inesperado y dejará a Evren completamente destrozado.

La trama de Bahar alcanzará un pico de dramatismo e intensidad en la emisión de este miércoles por la noche en El 9 Televida. Luego de completar con éxito una compleja operación para salvar a una madre y a su hija, la doctora saldrá del quirófano con la frente en alto y renovada confianza. Sin embargo, su triunfo se verá opacado por la fría reacción de Harun, quien la esperará para confrontarla.

Lejos de reconocer su destreza médica, el nuevo jefe la acusará de actuar con imprudencia y de haber puesto en riesgo ambas vidas durante la cirugía. Ante los duros cuestionamientos, la protagonista no se dejará amedrentar y le responderá con firmeza que no logrará desgastarla ni apartarla del hospital.

Un cruce picante y el shock de Evren

La determinación de la doctora sorprenderá a Harun, quien, lejos de molestarse, admitirá con ironía que la considera una rival a su altura. La tensión verbal entre ambos escalará rápidamente en el pasillo del centro médico hasta culminar en un impulso inesperado: Harun la besará por sorpresa.

A la distancia, Evren presenciará la escena con sus propios ojos. El impacto de ver ese acercamiento no solo lo dejará devastado, sino que le confirmará sus peores sospechas sobre los verdaderos sentimientos que Harun oculta detrás de sus constantes ataques.

¿Del odio al amor?

El sorpresivo beso reconfigurará las alianzas y el triángulo central de la historia, dejando abierta la incógnita sobre cómo reaccionará la protagonista ante semejante atrevimiento y de qué manera afectará la relación con Evren de aquí en adelante.

El desenlace de este electrizante momento y sus consecuencias se podrán ver este miércoles en la entrega nocturna de El 9 Televida.