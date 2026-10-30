“Llegó Bernardita”, ¿quién es la reina nacional que se convirtió en mamá por segunda vez?

La Reina Nacional de la Vendimia 2020 mandato cumplido, Mayra Tous, se convirtió en mamá por segunda vez este viernes tras dar a luz a la pequeña Bernardita en el Hospital Español. Junto a su esposo, Diego Viotto, y el pequeño Beltrán, la comunicadora oriunda de Tupungato celebra la llegada de la nueva integrante de la familia.

Una hermosa noticia conmueve al ambiente cultural y periodístico de la provincia. La soberana nacional Mayra Tous, mandato cumplido, dio a luz a su segunda hija este viernes en el Hospital Español. La pequeña, bautizada como Bernardita, llegó al mundo para completar la felicidad del hogar que la periodista construyó junto a su marido, el kinesiólogo y fisioterapeuta Diego Viotto.

La llegada de la beba suma una nueva alegría para el matrimonio, que ya es padre de Beltrán, de dos años, quien ahora asume con entusiasmo el rol de hermano mayor.

Un camino de fe, amor y emoción compartida

La comunicadora tupungatina, que representó con orgullo a su departamento y se coronó como Reina Nacional de la Vendimia en el año 2020, mantuvo siempre un fuerte vínculo con la fiesta máxima de los mendocinos y con sus seguidores.

Meses atrás, al anunciar el embarazo en sus redes sociales, Mayra había expresado la profunda emoción que atravesaba a la pareja tras momentos de espera e incertidumbre:“Dios y la vida siempre han tenido el plan perfecto, aunque a veces me costara entenderlo. Hoy miro hacia atrás y entiendo que incluso en los días de dolor y frustración, se estaba gestando esta hermosa noticia en mí”, había compartido con sus miles de seguidores en Instagram.

En aquel emotivo posteo, la periodista también anticipó la nueva etapa familiar: “El Beltru, hermano mayor. No sabemos cómo va a salir esa dupla, pero lo que sí sé es que este es, sin dudas, el mejor momento para recibirte, bebé”.

Del “sí” en pleno Mundial a completar la familia

La historia de amor entre Mayra Tous y Diego Viotto sumó así un nuevo e inolvidable capítulo. Cabe recordar que la pareja dio el “sí, quiero” a finales de 2022, en medio de los festejos y la euforia popular por la consagración de la Selección Argentina en el Mundial de Catar.

Hoy, rodeada del cariño de sus seres queridos y con la calidez del pueblo mendocino que la recuerda con enorme afecto por su reinado, Mayra celebra la llegada de Bernardita y el florecer de su querida familia.