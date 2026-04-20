Condenaron a Felipe Pettinato por la muerte de su neurólogo: tres años de prisión, pero no irá a la cárcel

Este lunes, el Tribunal Oral en lo Criminal N°14 condenó a Felipe Pettinato a la pena de tres años de prisión en suspenso tras encontrarlo culpable del delito de incendio culposo seguido de muerte.

A casi cuatro años de la trágica muerte del neurólogo Melchor Rodrigo, la Justicia dictó sentencia. Este lunes, el Tribunal Oral en lo Criminal N°14 condenó a Felipe Pettinato a la pena de tres años de prisión en suspenso tras encontrarlo culpable del delito de incendio culposo seguido de muerte.

Pese al pedido de la querella, que solicitaba 15 años de cárcel efectiva bajo la carátula de estrago doloso, los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle se inclinaron por la figura de un accidente provocado por negligencia, lo que permitirá que el hijo de Roberto Pettinato mantenga su libertad.

El veredicto: una condena unificada

La sentencia no solo contempló el incendio ocurrido el 16 de mayo de 2022 en el departamento de la calle Aguilar, en Belgrano. El tribunal dictó una condena única que unifica esta causa con una sentencia previa de abril de 2024, donde Pettinato recibió nueve meses de prisión por el abuso sexual simple de una adolescente de 15 años en San Isidro.

Al tratarse de una ejecución en suspenso, Pettinato deberá cumplir estrictas reglas de conducta para no ir a prisión:

Tratamiento obligatorio: Continuar con sus procesos de desintoxicación y rehabilitación por consumo de drogas.

Control judicial: Someterse al cuidado de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal.

Muestra de ADN: Los jueces ordenaron la extracción de su perfil genético para ser incluido en el Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual.

La “drástica” decisión antes de la sentencia

Durante la audiencia, que se realizó de manera 100% virtual por Zoom, Felipe Pettinato mantuvo una postura impávida. Antes de conocer su futuro, el juez le ofreció la oportunidad de decir sus últimas palabras, una instancia clave en cualquier juicio. Sin embargo, el imitador de Michael Jackson fue tajante: “No, muchas gracias. No voy a decir nada antes del veredicto”, cerrando así cualquier posibilidad de declarar tras haberse negado a hacerlo durante todo el proceso.

El beneficio de la duda y el “perfecto inútil”

La clave de la pena reducida residió en el alegato del fiscal Fernando Klappenbach. Aunque reconoció que Pettinato manipuló de forma negligente un encendedor tipo Zippo que inició el fuego, descartó que hubiera intención de matar.

El fiscal fue contundente al describir el accionar de Pettinato durante el incendio: “Será un inútil, un perfecto inútil por el mal uso que le dio al matafuegos, pero no se puede afirmar que no hizo nada”, señaló, basándose en testimonios que indicaban que el acusado intentó buscar ayuda en medio del shock, aunque sin éxito para salvar a Rodrigo, quien murió con el 90% de su cuerpo quemado.

Por su parte, la familia de la víctima, representada por el abogado Alejandro Drago, manifestó su disconformidad con el fallo, insistiendo en que Pettinato “hizo un acting” y no mostró empatía ni pidió perdón tras la muerte de quien decía ser su amigo y médico tratante.