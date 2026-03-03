Le importó un comino: Andrea del Boca y Brian Sarmiento discutieron fuerte en Gran Hermano por un condimento y todo terminó mal

La cocina de Gran Hermano se convirtió en un campo de batalla. Lo que empezó como una queja por el uso de comino terminó en una guerra abierta donde la actriz no tuvo piedad con el exfutbolista, tildándolo de caprichoso frente a las cámaras de El 9 Televida.

La convivencia de la Generación Dorada en Gran Hermano, el reality de las noches de El 9 Televida, alcanzó su punto máximo de ebullición tras un polémico guiso de lentejas. Brian Sarmiento rompió en llanto en el confesionario, acusando a Andrea del Boca de utilizar comino de forma premeditada para perjudicarlo, sabiendo que dicho condimento le provoca un fuerte malestar físico. “Con la comida no se jode”, sentenció el exjugador entre sollozos, mientras recibía el apoyo estratégico de Yanina Zilli, quien aprovechó la oportunidad para profundizar la brecha contra la actriz.

Lejos de pedir disculpas, Andrea del Boca recogió el guante y lanzó un monólogo incendiario frente a las cámaras. La “dueña de la cocina” calificó la actitud de su compañero como la de un “niño caprichoso y machista” que no logra adaptarse a las reglas del encierro. Según la artista, el reclamo por la especia es solo una excusa de Brian Sarmiento para intentar imponer su voluntad sobre el grupo, especialmente tras el deseo del deportista de liderar la próxima compra semanal para gastar el presupuesto en asado.

La tensión escaló cuando Brian Sarmiento escuchó a la actriz criticar su falta de adaptación en el jardín, lo que generó un cruce de miradas fulminantes que paralizó a la casa. Mientras Solange Abraham intentaba calmar las aguas preparando un plato alternativo para el afectado, la reconocida actriz de telenovelas dejó en claro que no dará el brazo a torcer. Para ella, los planteos de Sarmiento son provocaciones innecesarias de alguien que “quiere que se haga lo que él dice”, redoblando la apuesta en una convivencia que ya venía golpeada.

Este enfrentamiento marca un quiebre definitivo en las alianzas de Gran Hermano. Por un lado, el bloque liderado por la experiencia de Andrea del Boca defiende la organización y el ahorro; por el otro, Brian Sarmiento y Yanina Zilli se consolidan como la oposición directa, apelando a los códigos de lealtad y el respeto personal.

Con las nuevas nominaciones a la vuelta de la esquina, el público de Mendoza deberá decidir si avala el rigor de la cocina o se solidariza con las lágrimas del exfutbolista en la pantalla de El 9 Televida.