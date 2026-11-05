Le faltó llamar a Defensa al consumidor: Juli Poggio y su reclamo por no poder ir tranquila al mercado de MasterChef Celebrity

La competencia en MasterChef Celebrity Argentina 2026 comenzó con el pie izquierdo para Julieta Poggio. Durante el vertiginoso ingreso al mercado para buscar los ingredientes del desafío norteño, la bailarina sufrió golpes y empujones en medio de una avalancha de participantes. Su reclamo al aire abrió un fuerte debate sobre la falta de solidaridad y sumó más reclamos de mujeres.

El inicio de la sexta semana en las cocinas más famosas del país no solo estuvo marcado por la exigencia técnica de cocinar a la sal con inspiración en las Salinas Grandes, sino también por la tensión desatada en el mercado. Al igual que había ocurrido semanas atrás con el incidente de Elizabeth “La Negra” Vernaci, la desesperación por conseguir los mejores productos provocó un desborde entre los concursantes. Así se vivió la caótica visita al mercado en MasterChef Celebrity por El 9 Televida.

El descargo de Juli Poggio y el respaldo de sus compañeras

Una vez instalados en sus respectivas estaciones, Wanda Nara consultó a los famosos si habían quedado conformes con los víveres recolectados. Fue en ese momento cuando Julieta Poggio levantó la mano para manifestar su bronca: “Yo la pasé mal hoy en el mercado. Estuve todo el tiempo atrás y no me hacían lugar. Me golpeé y la verdad es que estuvo re feo todo”, lamentó la ex Gran Hermano.

Ante la consulta de la conductora sobre si identificaba a alguien en particular, la bailarina aclaró que no pudo individualizar a un responsable, aunque remarcó la falta de empatía general en la corrida. Por su parte, Sebastián Presta intentó desligarse asegurando que él sí le había cedido espacio.

El reclamo de Poggio hizo eco inmediato en el estudio. Julieta Nair Calvo respaldó las palabras de su compañera, mientras que Marta Fort se sumó a las quejas con crudeza: “Me estaban pasando todos por encima, no sabía qué hacer”, aseveró la hija de Ricardo Fort.

Para calmar las aguas y poner paños fríos a la situación antes de que comenzara a correr el reloj de los 60 minutos, Wanda Nara sentenció con firmeza: “Esto es una supervivencia”, dando pie al inicio formal de los fuegos en la pantalla de El 9 Televida.