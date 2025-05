Le dijo “sos íntegra” y se puso a llorar: Mario Pergolini entrevistó a Lali Espósito y todo fue emoción

El mítico periodista entrevistó a la Reina del Pop Argentino y la hizo emocionar hasta las lágrimas.

“No vayas a atender cuando el demonio llama”, es el nombre del nuevo álbum de Lali y la razón que la llevó al estudio de Mario Pergolini para que éste la entrevistara este miércoles. Lo que nadie imaginaba era cómo iba a terminar todo, con una Lali llorando de emoción y un Mario, en un rol maduro, halagando la carrera de la Reina del Pop Argentino como pocas veces se ha visto.

Toda esta mezcla de emoción, halago y lágrimas se dio en el estudio de streaming de Vórterix en CABA este miércoles en la mañana. La idea era que Lali pudiera vender su nuevo álbum y sus shows en Vélez el 24 y 25 de mayo. Pero lo que parecía un simple mano a mano radial terminó en uno de los momentos más emotivos del año.

La nota arrancó con preguntas simples para que Mariana Espósito contara cómo ha ido mutando con el paso de los años su carrera, puertas adentro y cómo convive con sus procesos creativos. Hasta allí todo bien. Sin embargo, el conductor cerró la nota con una reflexión inesperada: “Vos acabás de decir ‘quiero que me vean íntegra y me siento íntegra’, pero no muchas estrellas logran eso, sobre todo mujeres jóvenes que tendemos a subestimar. Lo que a mí me llamó la atención es cómo te defendieron, porque entendieron tu camino. No mucha gente lo ha logrado. Eso no se consigue solo con buenos discos, también con algunos malos, o series que no funcionan, pero mostrando que uno es coherente y se merece esa defensa sin pedirla. Vos lograste eso”. Lali, con lágrimas en los ojos, solo atinó a responder entre risas: “¡Voy a llorar! ¿Cómo vas a terminar la nota así? Poné Fanático para levantar”.

El reconocimiento de Pergolini no solo destacó la trayectoria artística de Lali, sino también su construcción personal como figura pública respetada. Desde sus primeros pasos en la televisión infantil hasta su consolidación como estrella pop internacional, Lali enfrentó críticas y prejuicios, en especial por su condición de joven artista mujer, en una industria que históricamente subestimó esos perfiles.

Hoy, su nombre se asocia no solo al éxito comercial, sino también a una identidad forjada en la coherencia, la autenticidad y el talento multifacético.