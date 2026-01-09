Lanzamiento mundial: Bruno Mars estrenó “I Just Might”, su nuevo single

“Poné una canción para esta chica hermosa, porque si baila tan bien como se ve ahora, puede que termine siendo mi amor”, canta Mars en el pegadizo estribillo del tema, que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales como Spotify, Apple Music, Youtube y más. Con su habitual picardía, el músico suma una frase provocadora que refuerza el tono lúdico y despreocupado de la canción, marcando el espíritu festivo de esta nueva era.

Bruno Mars inauguró una nueva etapa en su carrera solista con el lanzamiento de su flamante single, “I Just Might”, que llegó acompañado de un videoclip vibrante y lleno de energía. En el video, el artista se muestra cantando, bailando y celebrando, rodeado de distintas versiones de sí mismo, todas vestidas de traje, en una puesta tan colorida como optimista.

Este LP será la cuarta colección en solitario de Mars y la primera en una década, tras 24K Magic de 2016. Ese álbum ganó los premios Grammy a Álbum del Año, Disco del Año y Canción del Año por “That’s What I Like”.

“The Romantic”, que contendrá 9 canciones, saldrá el 27 de febrero.

Tras la era Silk Sonic, Mars regresó con varios duetos de gran éxito, “Die With a Smile“, el gran éxito con Lady Gaga, que ganó un Grammy en la entrega de premios de 2025 y el mega éxito mundial “APT.” junto a Rosé, a finales de 2024, cuya colaboración obtuvo tres nominaciones a los Grammy en la entrega de premios del mes siguiente, incluyendo Grabación y Canción del Año.

También participó en “Fat, Juicy & Wet” con Sexyy Redd, cuyo video es protagonizado también por Rosé y Lady Gaga.

El 8 de enero, Bruno Mars anunció las fechas de una gira de seis meses por estadios en dos continentes, que comenzará en abril.